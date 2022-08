MBDA visé par une tentative de cyberextorsion

L’offre aurait pu rester plus ou moins confidentielle si elle n’était sortie du cercle relativement fermé de quelques forums fréquentés par les cybercriminels. Mais le groupe Arvin l’a partagée sur son canal Telegram le 31 juillet. Elle s’est alors diffusée comme une traînée de poudre.

Et pour cause : un acteur malveillant utilisant le pseudonyme Adrastea assurait avoir trouvé « des vulnérabilités critiques dans l’infrastructure réseau » de MBDA, l’Airbus des missiles, second missilier au monde, au point de réussir à accéder à des données et fichiers de l’entreprise présentés comme « confidentiels ».

Selon la revendication, 60 Go de données seraient à vendre concernant la filiale italienne de MBDA et l’Otan. Elles porteraient sur des employés du groupe ayant été impliqués sur des projets tels qu’EMADS, ou Enhanced Modular Air Defence Solution Systems, et MCDS, un système mobile de défense costale. Un échantillon de données est proposé gratuitement au téléchargement afin d’appâter d’éventuels acquéreurs.

Contacté par la rédaction, MBDA réfute tout piratage de ses systèmes d’information, mais reconnaît toutefois avoir été l’objet d’une tentative d’extorsion. Et d’indiquer avoir porté plainte.

