Industries critiques : Sodern (Ariane) déploie une IA générative sur son infrastructure

Sodern est un acteur européen stratégique des secteurs spatiaux, de la défense et de l’exploitation minière. Plus exactement, l’industriel basé en Île-de-France équipe en optronique (viseurs d’étoiles, caméras, etc.) des satellites et des véhicules spatiaux. Sodern est également un acteur des instruments d’analyse de la matière par interrogation neutronique : des neutrons sont envoyés dans la matière qui, en fonction de sa composition, les renvoie différemment – ce qui permet à l’industrie minière d’explorer et de caractériser un sous-sol.

Filiale d’Ariane Group, l’entreprise a amorcé une transformation de ses processus avec l’Intelligence artificielle, mais pas n’importe comment.

Une Gen AI entièrement sur site Elle a décidé de s’appuyer sur une plateforme d’IA générative qu’elle peut mettre en œuvre sur site – en l’occurrence Paradigm du français LightOn. Chez Sodern, Paradigme a été déployée sur l’infrastructure interne du groupe (Dell x NVIDIA). Le but est d’industrialiser l’usage de l’IA, mais en respectant à la lettre des contraintes strictes en matière de sécurité, de confidentialité, et d’indépendance technologique. « Grâce à Paradigm, nous faisons un premier pas dans le monde de l’IA générative en amenant la technologie à ce qui fait une part importante de [notre] richesse : nos données, [et cela] dans notre environnement très contraint », explique Jean-Marc Espinasse, Directeur général adjoint et Directeur des opérations chez Sodern qui insiste sur la volonté de conserver la maîtrise de bout en bout de ses systèmes.

Des usages concrets et sécurisés Les cas d’usage déjà en production concernent la génération et le nettoyage de code informatique, la rédaction automatisée de documents techniques ou encore la recherche d’informations dans les bases documentaires internes (techniques ou administratives), sans oublier le résumé de documents. Autant de tâches où l’IA générative renforcerait déjà la productivité des 450 employés de l’entreprise, sans compromis sur la sécurité donc, avec ce choix d’une option souveraine. Chez, Sodern en quelques mois, l’adoption serait déjà réelle et les résultats visibles : accélération des processus, gain de temps pour les équipes techniques, commerciales et les fonctions support, réduction des délais de réponse dans des contextes stratégiques. « Sodern est un exemple emblématique d’un déploiement efficace, aligné avec des objectifs métier concrets », se réjouit Igor Carron, PDG de LightOn, qui se félicite par ailleurs de ce partenariat avec un acteur industriel aussi sensible. Une belle publicité pour sa société.