Microsoft corrige des vulnérabilités activement exploitées

Avec son lot de correctifs de mars, Microsoft a comblé deux failles décrites comme inédites, l'une affectant les systèmes Windows et l'autre Microsoft Outlook.

Au total, Microsoft a corrigé 84 CVE uniques, bien que quatre d'entre elles aient été réédités. Neuf CVE ont été jugées critiques. La plupart des mises à jour de sécurité concernent le système d'exploitation Windows ; l'application de la mise à jour cumulative résoudra la majeure partie des vulnérabilités de ce mois.

Une première vulnérabilité déjà exploitée à des fins crapuleuses

La vulnérabilité inédite, dite zero-day, de Windows permet de contourner la fonction de sécurité SmartScreen (CVE-2023-24880). Elle est notée de sévérité modérée pour les systèmes Windows de poste de travail et de serveur. Microsoft a indiqué que ce bogue avait également été divulgué publiquement. Cette faille a une note CVSS de 5.4 et nécessite une interaction de l'utilisateur pour en déclencher l’exploitation.

Mark of the Web (MOTW) est une fonction de sécurité de Windows qui marque le contenu copié à partir d'une source non fiable, telle qu'Internet. Les notes CVE de Microsoft indiquent que lorsque l'utilisateur tente d'exécuter un fichier, la fonction SmartScreen vérifie la présence d'un identifiant de zone dans le flux de données alternatif du fichier. Les fichiers téléchargés à partir d'Internet sont désignés par ZoneID=3, ce qui déclenche un contrôle de réputation dans SmartScreen. Un attaquant pourrait créer un fichier malveillant pour éviter le système MOTW et d'autres protections, telles que Protected View dans Microsoft Office.

La faible note CVSS et le niveau de gravité indiquent que ce bogue n'est pas en soi une menace majeure, mais qu'il pourrait être la dernière pièce dont un acteur de la menace a besoin pour construire une chaîne d'attaque composée de plusieurs vulnérabilités afin de s'emparer d'un système ciblé.

Et justement, Google vient de détailler, dans un billet de blog, la manière dont cette vulnérabilité CVE-2023-24880 est déjà exploitée pour distribuer le rançongiciel Magniber. Selon les équipes de Google, plus de 100 000 téléchargements de fichiers malicieux l’exploitant ont déjà été observés depuis le mois de janvier. Google a informé Microsoft de ses découvertes le 15 février. Mais les distributeurs de Magniber sont loin d’en être à leur coup d’essai pour contourner les mécanismes de sécurité de Microsoft.