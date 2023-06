Ces vulnérabilités qui nécessitent plus qu’un correctif

La vulnérabilité CVE-2019-19781, dite Shitrix, a fait les gros titres début 2020. Mais elle a continué à faire parler d’elle bien après. Elle a notamment été exploitée pour l’intrusion initiale sur le système d’information de Dassault Falcon Jet, nous avaient indiqué les attaquants, du groupe Ragnar Locker. Avant elle, la vulnérabilité CVE-2019-11510 des VPN Pulse Secure, avait également largement fait parler d’elle, activement exploitée malgré la disponibilité de correctifs depuis la fin avril 2019.

Durant l’été 2021, un acteur malveillant a rendu gratuitement accessible une liste d’identifiants de comptes utilisateurs obtenus en exploitant une vulnérabilité ayant affecté les serveurs VPN SSL Fortinet. Près de 3 000 systèmes en France sont concernés. Parmi eux, nous en avions trouvé un lié à Demarne Frères, contre lesquels le groupe LV avait revendiqué une attaque avec ransomware au printemps précédent.

Allan Liska, du CSIRT de Recorded Future, avait alors dressé un inventaire exhaustif des vulnérabilités utilisées pour des intrusions initiales. Les vulnérabilités mentionnées plus haut y figuraient en bonne place. Mais elles ne sont pas seules. Il faut en ajouter d’autres, ayant concerné les serveurs Exchange de Microsoft, mais aussi des équipements SonicWall, F5, Palo Alto Networks, Sophos, ou encore Qnap, notamment. Aujourd’hui encore, la CVE-2023-27997 des produits Fortinet vient allonger la liste. Elle a été précédée par les CVE-2022-40684 et CVE-2022-42475. L’agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (CISA) tient à jour une liste des vulnérabilités connues pour être exploitées pour conduire des cyberattaques.

La majorité de ces vulnérabilités ont un point commun : appliquer les correctifs disponibles n’est pas suffisant pour éloigner la menace. Ces vulnérabilités peuvent avoir été utilisées pour déposer un webshell – une interface Web leur permettant d’interagir avec le système compromis – ou collecter les identifiants de comptes utilisateurs. Ceux-ci s’avèrent dès lors compromis. Les assaillants peuvent s’être arrêtés là, ou s’être invités plus avant, par exemple en créant de nouveaux comptes disposant de privilèges d’administration, ou en allant encore plus loin afin de s’assurer une persistance furtive dans le système d’information et pas simplement en périphérie.

Le déploiement de webshell a par exemple été observé dans le cadre de l’exploitation des vulnérabilités ProxyShell des serveurs Microsoft Exchange. Plus récemment, Cl0p a utilisé cette méthode après exploitation de la vulnérabilité CVE-2023-34262 de MOVEit Transfer. De quoi régulièrement se reposer la question de savoir combien de victimes en devenir de cyberattaque – avec ou sans rançongiciel – s’ignorent encore.

