L’IA générative est déjà à l’œuvre dans les professions juridiques (étude)

L’European Legal Technology Association (ELTA) a publié son rapport sur l’impact de l’Intelligence artificielle générative sur les professions juridiques. L’enquête a été menée dans 37 pays. Elle analyse la perception, l’utilisation, les attentes et les préoccupations de quatre catégories de professionnels du droit : cabinets d’avocats, services juridiques internes, prestataires de services juridiques alternatifs, et secteur universitaire et public.

L’étude a par ailleurs bénéficié du soutien de Lefebvre Sarrut, éditeur (notamment du guide Dalloz) et spécialiste de la formation, et de l’European Company Lawyers Association.