Cyberhebdo du 17 mai 2024 : l’aéroport de Pau confronté à une cyberattaque

Bienvenue dans l’édition de cette semaine du Cyberhebdo, votre revue de presse dédiée aux dernières nouvelles du front numérique où la cybersécurité est plus que jamais au cœur des enjeux mondiaux. Au cours de la semaine écoulée, les cyberattaques ont continué de faire les gros titres, témoignant de la persistance et de l’évolution constante des menaces qui pèsent sur nos infrastructures numériques. À travers le monde, sept incidents majeurs ont été rapportés dans la presse, touchant un éventail de pays qui incluent la France (FRA), la Suisse (CHE), Singapour (SGP), les États-Unis (USA), l’Australie (AUS) et l’Espagne (ESP).

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

12/05/2024 – Union Township School District (USA)

Le district scolaire d’Union Township a été victime d’une cyberattaque qui a entraîné une perturbation du réseau. Les détails de l’incident ne sont pas encore disponibles. L’enquête est en cours pour déterminer l’ampleur de l’attaque et les mesures à prendre pour rétablir la sécurité du réseau. (source)

12/05/2024 – Travelite Holdings Ltd. (SGP)

La société Travelite Holdings Ltd., détaillant de bagagerie et mode masculine, a été victime d’une cyberattaque par ransomware, qui a compromis des informations sensibles sur ses serveurs IT, notamment des données sur l’entreprise, les employés et les clients. L’entreprise travaille avec des experts en IT et des avocats pour résoudre le problème et a négocié un paiement de rançon potentiel de 250 000 dollars américains. Les autorités compétentes, notamment la police et la Commission de protection des données personnelles de Singapour, ont été informées de l’incident. (source)

12/05/2024 – Christie’s (CHE)

La maison de vente aux enchères Christie’s a reporté une vente de montres rares à Genève en raison d’un « problème de sécurité technique ». La vente, qui devait avoir lieu lundi, a été reportée au mardi suivant. Les détails sur la nature du problème de sécurité ne sont pas précisés, mais la maison de vente aux enchères a déclaré avoir mis son site Web hors ligne. (source)

13/05/2024 – L’aéroport et l’école de commerce de Pau (FRA)

L’aéroport et l’école de commerce de Pau ont été victimes d’une cyberattaque, entraînant des perturbations dans leurs activités. Les détails de l’attaque et de ses conséquences ne sont pas encore précisés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine et les motivations de cette attaque. (source)

13/05/2024 – Universidad Complutense de Madrid (ESP)

L’Université Complutense de Madrid (UCM) a été victime d’une cyberattaque ciblant l’application gérant les stages en entreprise, ce qui a pu exposer les données des étudiants. L’incident a touché l’un des systèmes de l’université, mettant en danger la confidentialité des informations des élèves. Les détails de l’attaque et de l’ampleur de la fuite de données ne sont pas encore connus. (source)

15/05/2024 – Rockford Public Schools (USA)

Le district scolaire de Rockford, dans le Michigan, a été victime d’une cyberattaque par ransomware, ce qui a entraîné la fermeture de son réseau informatique et de ses lignes téléphoniques. Les autorités scolaires ont pris des mesures pour protéger les données et ont contacté le FBI afin d’enquêter sur l’incident. Les cours continuent normalement, mais sans accès à la technologie les élèves et les enseignants doivent utiliser des méthodes plus traditionnelles. (source)

15/05/2024 – MediSecure (AUS)

La police fédérale australienne enquête sur une cyberattaque par ransomware contre une entreprise de soins de santé, MediSecure, qui a entraîné une violation de données. Le gouvernement australien a mis en place une réponse coordonnée pour gérer l’incident, avec la ministre de la Cybersécurité Clare O’Neil qui appelle à ne pas spéculer sur l’entreprise touchée. L’incident soulève des inquiétudes quant à la vulnérabilité du secteur des soins de santé face aux attaques cybercriminelles. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.