OpenAI lance son agent. « ChatGPT Agent », c’est son nom, est une évolution qui permet à ChatGPT de converser et de « raisonner », comme auparavant, mais aussi à présent d’agir de manière proactive et d’exécuter des tâches complexes.

L’agent, dans la lignée des modèles o3 d’OpenAI, utilise un ordinateur virtuel « sur lequel sont installées de nombreuses applications et que l’agent sait choisir en fonction de la demande », explique la vidéo de présentation de l’outil.

Il s’appuie sur les précédentes fonctionnalités d’« Operator » (qui pouvait naviguer sur le web) et de « DeepResearch » (pour l’analyse et la recherche et la synthèse d’informations) – dont il est, en quelque sorte, la convergence, dixit Sam Altman, PDG d’OpenAI.

« ChatGPT peut désormais travailler pour vous, à vos côtés » vante l’éditeur.

Des usages professionnels pertinents avec les connecteurs

L’agent est conçu pour gérer des requêtes complexes et des tâches de de bout en bout.

« Ces capacités agentiques améliorent considérablement l’utilité de ChatGPT dans les contextes quotidiens et professionnels » OpenAI

L’éditeur donne plusieurs exemples de cas d’usages dans l’opérationnel quotidien (« regarder mon calendrier et me briefer sur les réunions clients à venir basées sur l’actualité récente »), dans la prise de décision (« analyser trois concurrents et créer un diaporama ») ou dans l’action (« organise un séminaire pour notre équipe de 40 personnes à moins de deux heures de transport (vol ou voiture) de Séville. Je veux un hôtel avec activités comme le tennis, restauration locale sur place, et disponible pour 3 nuits en octobre. Le budget est de 500 € par personne »).

L’agent navigue sur des sites, filtre les résultats, demande une connexion sécurisée si nécessaire, exécute du code, remplit des formulaires et effectue des analyses. Il sait également générer des « livrables » (diaporamas, feuilles de calcul, rapports, etc.) et planifier des tâches récurrentes (un rapport métrique hebdomadaire).

En milieu professionnel, l’outil prend tout son intérêt s’il est connecté à des applications métiers.

Cet interfaçage peut se faire via les connecteurs natifs d’OpenAI (Github, Drive, Box, Dropbox, Hubspot, etc – disponibles en fonction des plans), soit avec des connecteurs « personnalisés » (en suivant le modèle MCP).