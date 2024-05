Gemma et ses variantes : l’essentiel sur les LLM ouverts de Google

Alors qu’ils ont eu longtemps du mal à entraîner des modèles de petite taille, les chercheurs de Google ont souhaité démontrer qu’ils pouvaient égaler leurs paires dans ce domaine. Malgré la présence des Large Language Models décrit dans cet article au sein du jardin de modèles de la plateforme d’IA Vertex, hormis la collection Gemma, ils demeurent des produits de travaux de recherche, des expérimentations en vue de faire progresser le domaine de l’IA générative efficiente.

Gemma : les LLM “open weight” les plus éprouvés chez Google En février 2024, deux modèles ont d’abord été présenté, à savoir Gemma-7B et Gemma 2B. Les deux modèles s’appuient sur une architecture Transformer modifiée. Les deux modèles partagent le système d’encodage rotatif de la position absolue des embeddings RoPE. Elle permet de réduire la quantité de ressources de calcul nécessaire à l’entraînement et surtout de réduire l’interdépendance entre des représentations de mots au fur et à mesure que leur distance croît. Les fonctions d’activations GeGLU (Gated Linear Unit with Gaussian Error Linear Unit activations), elles, permettent d’améliorer l’efficacité et la stabilité de l’entraînement ainsi que de réguler la manière de capturer des relations complexes entre les données. Cette technique est combinée à la technique de normalisation RMSNorm (Root Mean Square Normalization) permettant de contrôlant les valeurs des activations et donc de renforcer la stabilité de l’entraînement. En revanche, alors que Gemma 7B exploite la technique d’attention multitête (Multi Head Attention ou MHA) qui fait la spécificité de l’architecture Transformer, Gemma 2B dispose d’un mécanisme d’attention multi requête (Multi Query Attention ou MQA) permettant d’abaisser la quantité de ressources de calcul nécessaire à l’entraînement tout en conservant un haut de niveau de qualité. Ces deux modèles qui ne sont pas multimodaux, contrairement à Gemini 1.5 Pro, ont été entrainés respectivement avec 6 000 milliards et 3 000 milliards de tokens issus de documents Web, de formules mathématiques et de code, principalement en langue anglaise. Ils ont été entraînés avec une fenêtre de contexte de 8 000 tokens et dispose d’un tokeniser de 256 000 tokens. Pour filtrer les données, les chercheurs de Google ont utilisé à la fois des méthodes heuristiques (des règles) et des modèles de classification. A cette étape, il s’agit d’améliorer la qualité des données et de supprimer les données sensibles, dangereuses, toxiques, et personnelles. Pour le fine-tuning supervisé des modèles « instruits », les chercheurs ont exploité une combinaison de données synthétiques générés à l’aide d’autres LLM et les résultats des efforts d’apprentissage par renforcement à partir de rétroaction humaine (RLHF ou Reinforcement Learning from Human Feedback), en anglais seulement. La sélection du mix de données a été effectué à l’aide de la technique « LLM as a judge », une approche qui consiste à sélectionner les meilleures sorties d’un grand modèle de langage à l’aide…d’un autre grand modèle de langage, à qui l’on soumet des prompts travaillés suivant diverses techniques (Chain of Tought, définition du comportement à la manière Anthropic, etc.). Les chercheurs ont par la suite collecté des paires de question réponse concoctées par des humains puis entraîné un modèle de récompense qui priorise la fidélité des sorties des modèles Gemma aux préférences humaines. Résultat, en février 2024, Gemma 7B égalait ou surpassait Mistral 7B dans la plupart des benchmarks génériques, tandis que Gemma 2B s’est montré convaincant. Depuis, la disponibilité de Llama 3-8B et de Phi-3, Gemma 7B et 2B sont moins pertinents.

CodeGemma : un fine-tuning de Gemma sur du code Les modèles préentraînés 2B et 7B ont également servi à entrainer CodeGemma, une famille de LLM préentraîné et instruit consacré à la génération de code. Pour Codegemma 7B, les chercheurs ont utilisé 500 milliards de tokens issus de jeux de données de code, de mathématiques et de documents Web. Les modèles CodeGemma 2B, eux, ont été entraîné à l’aide de 1 000 milliards de tokens exclusivement extraits de dépôts de code. Les modèles préentraînement ont été formés pour accomplir ce que l’on peut résumer simplement à une tâche de remplissage de texte à trou (Fill in the Middle). Les modèles instruits ont été entraînés avec des données mathématiques, plus particulièrement les jeux de données des benchmarks MATH, GSM8K et MatQA, ainsi que divers éléments de code et des paires de questions-réponses générés par des LLM. Les modèles CodeGemma 1.1 s’avèrent plus performants que leurs aînés. Ce 27 mai, la version instruite de CodeGemma 7B 1.1 est à la 47e place du benchmark HumanEval Plus, quand codgemma 2b est à la 91e place. Selon ce benchmark, les plus petits modèles les plus performants sont les variantes des modèles chinois Qwen d’Alibaba (CodeQwen 1.5 7B Chat) et ceux de la startup DeepSeek (DeepSeek-Coder 6,7 B). Trois variantes de GPT-4 constituent le trio de tête.

ReccurentGemma : le retour des réseaux de neurones récurrents dans le NLP Les chercheurs de Google n’ont pas jeté l’éponge. En avril 2024, ils ont présenté ReccurrentGemma 2B, une autre paire de modèles ouverts. Cette fois-ci, ils s’appuient sur l’architecture Griffin. Quand les modèles Transformer « entrelacent » des perceptrons multicouches et un mécanisme d’attention multitête ou multirequête, Griffin couple des perceptrons multicouches avec une combinaison de réseaux de neurones récurrents à portes - une variante des modèles LSTM - et une fenêtre glissante d’attention locale MQA. « Nous avons trouvé cette combinaison extrêmement efficace, car l'attention locale modélise avec précision le passé récent, tandis que les couches récurrentes peuvent transmettre des informations sur de longues séquences », expliquent les chercheurs derrière Griffin. En clair, dans le cas de ReccurentGemma, Griffin permet d’obtenir une bonne compréhension des dépendances entre les tokens à niveau local et global à l’échelle d’une séquence, par exemple un texte, tout en bénéficiant du fait que les RNN sont bien moins gourmands en ressources de calcul, ce qui permet de réduire le temps d’entraînement et d’accélérer l’inférence. Ici, la fenêtre d’attention locale a été poussée à 2048 tokens, contre 1000 dans l’architecture « de référence » de Griffin. Les chercheurs derrière ReccurentGemma ont appliqué la même méthode de fine-tuning supervisée utilisée lors de l’entraînement de Gemma, mais n’ont utilisé que 2 000 milliards de tokens au lieu de 3 000 milliards. « RGemma » bénéficie de la même fenêtre de contexte. Ce petit modèle de langage est légèrement moins performant que Gemma 2B 1.1, mais affiche une vitesse d’inférence bien supérieure et constante même si la séquence à traiter est longue. Cela se vérifie surtout quand le prompt en entrée ne dépasse pas les 2 048 tokens ce qui correspond à la fenêtre d’attention locale et quand le modèle est exécuté sur des TPUv5e de Google. De fait, les chercheurs exploitent le framework Flax et un kernel Pallas modifié, plus complexe à exécuter sur un GPU. Clairement, RecurrentGemma est une invitation en direction de la communauté scientifique afin de perdurer les efforts en matière d’hybridation d’architecture de LLM. Toutefois, l’architecture semble encore peu éprouvée.