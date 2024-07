OpenSSH : une vulnérabilité susceptible d'affecter des millions de serveurs

Qualys a dévoilé une vulnérabilité critique dans OpenSSH, avertissant que plus de 14 millions de serveurs potentiellement vulnérables sont exposés sur Internet.

Dans un billet de blog publié lundi, Bharat Jogi, directeur senior de l'unité de recherche sur les menaces de Qualys, a détaillé une vulnérabilité d'exécution de code à distance sans authentification, référencée CVE-2024-6387, découverte dans le serveur OpenSSH sur les systèmes Linux basés sur glibc. Qualys a déterminé que la CVE-2024-6387 est une régression d'une vulnérabilité précédemment corrigée, référencée sous CVE-2006-5051, et pourrait permettre à un attaquant non authentifié d'exécuter du code à distance avec des privilèges root.

OpenSSH sont largement utilisés pour chiffrer et sécuriser les communications telles que les transferts de fichiers, qui sont devenus une cible populaire pour les attaquants ces dernières années. Qualys décrit OpenSSH comme un « outil crucial pour les communications sécurisées ».

Cependant, l'utilisation étendue d'OpenSSH suscite désormais d'importantes préoccupations. Qualys a effectué des recherches via Censys et Shodan qui ont révélé plus de 14 millions de serveurs OpenSSH exposés sur Internet potentiellement vulnérables à la CVE-2024-6387, surnommée « regreSSHion » par le vendeur.

« Les données anonymisées de Qualys CSAM 3.0 avec les données de gestion de la surface d'attaque externe révèlent qu'environ 700 000 instances externes exposées à Internet sont vulnérables. Cela représente 31 % de toutes les instances exposées à Internet avec OpenSSH dans notre base de clients mondiale, » a écrit Bharat Jogi dans le billet de blog.

En outre, selon Bharat Jogi, plus de 0,14 % des instances vulnérables exécutent une version d'OpenSSH arrivée en fin de vie. Il a également averti les entreprises que la CVE-2024-6387 affecte les versions d'OpenSSH antérieures à 4.4p1 à moins qu'elles ne soient patchées pour les CVE-2006-5051 et CVE-2008-4109.

Le patching est crucial car Qualys a découvert que l'exploitation pourrait conduire à une compromission complète du système et permettre à un attaquant d'installer des logiciels malveillants, de manipuler des données et de créer des portes dérobées pour maintenir un accès persistant à un environnement victime.

« De plus, obtenir un accès root permettrait aux attaquants de contourner les mécanismes de sécurité critiques tels que les pare-feu, les systèmes de détection d'intrusion et les mécanismes de journalisation, cachant davantage leurs activités. Cela pourrait également entraîner des violations de données importantes, donnant aux attaquants accès à toutes les données stockées sur le système, y compris des informations sensibles ou propriétaires qui pourraient être volées et divulguées publiquement, » peut-on lire dans le billet.

Bonne nouvelle toutefois, selon Qualys, la vulnérabilité est « difficile à exploiter » et nécessite plusieurs tentatives pour déployer une attaque réussie. De plus, Bharat Jogi a salué le bilan « exceptionnellement solide » d'OpenSSH en matière de sécurité logicielle, malgré regreSSHion.