Cyberhebdo du 24 janvier 2025 : une ESN suisse victime de RansomHub

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine dernière, quatre cyberattaques ont été rapportées dans les médias, touchant tout autant de pays. Le Royaume-Uni (GBR), la Suisse (CHE), la Pologne (POL) et les États-Unis (USA) sont ainsi également représentés. Cette diversité géographique illustre une fois de plus la nature globale et omniprésente des menaces cybernétiques. Plongeons ensemble dans l’analyse de ces événements marquants qui soulignent l’importance cruciale de la cybersécurité dans notre société connectée.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

17/01/2025 – Blacon High School (GBR)

Le lycée Blacon High School, situé dans le Cheshire, a été contraint de fermer temporairement après avoir été victime d’une attaque par rançongiciel. L’établissement est resté fermé les 20 et 21 janvier pour permettre à une entreprise de cybersécurité d’enquêter sur la violation de données. La réouverture de l’école est prévue dès que possible, une fois que les appareils des enseignants auront été sécurisés et que les leçons auront été replanifiées. (source)

18/01/2025 – Conseil pédagogique du comté de Harrison (USA)

Le district scolaire du comté de Harrison a été victime d’une cyberattaque le 18 janvier 2025, avec accès non autorisé à certains systèmes informatiques. Les autorités ont immédiatement lancé une enquête et ont engagé des experts en cybersécurité pour évaluer la situation et sécuriser les systèmes. Le district scolaire s’engage à informer la communauté de tout développement sur l’incident. (source)

19/01/2025 – Boost (filiale d’Ilem) (CHE)

La filiale Boost d’Ilem (société de services et conseil en informatique) a été victime d’une cyberattaque le 19 janvier 2025, qui a affecté 15 % de ses clients. Les équipes d’experts en cybersécurité d’Ilem ont réussi à restaurer les systèmes de plus de 70 % des clients affectés en moins de trois jours. Ilem a pris des mesures pour renforcer ses systèmes de protection et travaille en étroite collaboration avec les autorités, pour prévenir de futures attaques. L’attaque a été revendiquée le 22 janvier sur le site vitrine de l’enseigne RansomHub, qui menace désormais de divulguer des données volées à cette occasion. (source)

24/01/2025 – Big Cheese Studio (POL)

Le développeur de jeux polonais Big Cheese Studio a été victime d’une attaque informatique vendredi matin, qui a entraîné la mise hors ligne de son site Web et la compromission de son code de jeu et de données personnelles de ses employés. Les hackers menacent de rendre publiques ces informations si une rançon de 100 000 zlotys (environ 24 887 dollars) en cryptomonnaies n’est pas payée. Les actions de l’entreprise ont chuté de 7,3 % à la suite de l’attaque. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.