Cyber-extorsion : Cl0p revient déjà avec une nouvelle campagne
Le groupe cl0p suit son mode opératoire désormais bien rodé de vol de données en masse, en exploitant une vulnérabilité sur des systèmes exposés directement sur Internet. Cette fois-ci, ce sont les serveurs de fichiers CenterStack qui sont concernés.
La nouvelle est tombée hier, le 18 décembre en fin de journée : le groupe de cybercriminels Cl0p s’est lancé dans une énième campagne de cyberextorsion de masse. Fidèle à son mode opératoire depuis quelques années, il vise des systèmes exposés sur Internet, affectés par une vulnérabilité, et susceptibles de lui donner accès rapidement à de grandes quantités de fichiers.
Cette fois-ci, c’est la plateforme de partage et de synchronisation de fichiers CentreStack de Gladinet qui est concernée. Le 9 octobre déjà, Huntress alertait sur l’exploitation d’une vulnérabilité l’affectant, la CVE-2025-11371. Quelques jours plus tard, le 14 octobre, l’éditeur rendait disponible une mise à jour la corrigeant. Mais la vulnérabilité était déjà exploitée fin septembre. Ce n’était pas la première, affectant CentreStack, à être exploitée cette année : la CVE-2025-30406 l’avait précédée en avril.
Selon le collectif de renseignement sur les menaces Curated Intelligence, la nouvelle campagne de Cl0p s’appuierait sur l’exploitation de la CVE-2025-11371. Elle fait suite à une autre campagne, récente, d’exploitation de la CVE-2025-61882, qui affectait Oracle E-Business Suite.
Ce n’est pas la première fois que Cl0p joue cette carte. C’est même plus ou moins devenu une signature du groupe : obtention du code d’exploitation d’une vulnérabilité, suivie de son exploitation en masse – de manière industrialisée – pour dérober des données sur des systèmes vulnérables exposés directement sur Internet, se finissant par un chantage.