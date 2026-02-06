5 outils de détection des deepfakes pour protéger les utilisateurs professionnels

À mesure que les outils permettant de créer des deepfakes deviennent plus sophistiqués, abordables et accessibles, les RSSI doivent se préparer à une augmentation du nombre d’attaques d’ingénierie sociale reposant sur des contenus audio et vidéo frauduleux.

Au cours des mois et des années à venir, de nombreux utilisateurs finaux en entreprise seront probablement confrontés à des deepfakes très convaincants (imitations de collègues ou d’autres contacts de confiance, par exemple) qui pourraient les inciter à transférer des fonds ou à communiquer des informations sensibles à des acteurs malveillants, voire embaucher des acteurs malveillants.

En plus de sensibiliser les utilisateurs aux menaces croissantes liées au deepfake et à l’ingénierie sociale, les responsables de la sécurité doivent rester attentifs à une nouvelle catégorie d’IA défensive et à la manière dont elle pourrait les aider à protéger leurs organisations : la technologie de détection du deepfake.

Examinons cinq des meilleurs outils dont disposent aujourd’hui les RSSI pour détecter les vidéos deepfake qui pénètrent dans leur organisation.