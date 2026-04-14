Ransomware : pas question d'interdire le paiement des rançons aux Pays-Bas

Pour un dirigeant, la découverte d'une cyberattaque avec rançongiciel déclenche une équation complexe où s'affrontent des intérêts divergents. D'un côté, l'intérêt individuel de l'organisation qui cherche à limiter les dommages immédiats ; de l'autre, l'intérêt sociétal visant à briser le modèle économique des cybercriminels.

Cette tension est au cœur du débat politique depuis de nombreuses années. Aux Pays-Bas, le gouvernement vient de choisir la voie de la recommandation plutôt que celle de la contrainte légale. Le ministre de la Justice et de la Sécurité, David van Weel, vient ainsi de déclarer : « Nous ne voulons pas criminaliser les organisations qui sont devenues victimes d'une attaque par ransomware ». L'État privilégie donc un conseil urgent de ne pas payer, tout en laissant la décision finale à l'entreprise.

Cur le terrain, cette liberté est perçue comme une option de dernier recours pour des structures menacées d'extinction. Inge van der Beijl, experte en crise chez Northwave, soulignait la réalité brutale de ce choix à nos confrères d'ICT Magazine : « si une entreprise existe depuis 120 ans et risque de tout perdre parce qu'elle n'a plus accès à ses données, alors payer est une option amère mais réelle ».