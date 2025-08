Ransomware : le gouvernement britannique s’apprête à interdire le paiement des rançons

Les hôpitaux et autres organismes de santé publique, les organisations du secteur public telles que les conseils et les écoles, et les opérateurs d’infrastructures critiques feront partie des organisations auxquelles il sera officiellement interdit de payer les gangs de cybercriminels adeptes des ransomwares, conformément aux propositions présentées la semaine dernière par le ministère de l’intérieur britannique.

Ces mesures devraient être introduites à l’issue d’un long débat national et d’une consultation publique sur la menace que représentent les ransomwares pour le Royaume-Uni.

Selon le ministère de l’Intérieur, environ 75 % des divers organismes et personnes qui ont répondu à la consultation se sont prononcés en faveur d’une interdiction.

La cyberextorsion coûte au pays des millions de livres sterling chaque année, et des incidents récents ont mis en évidence les graves risques opérationnels, financiers et mortels qu’elle présente.

« Le ransomware est un crime prédateur qui met le public en danger, détruit les moyens de subsistance et menace les services dont nous dépendons », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Dan Jarvis. « C’est pourquoi nous sommes déterminés à détruire le modèle économique de la cybercriminalité et à protéger les services sur lesquels nous comptons tous, en mettant en œuvre notre plan de changement ».

« En travaillant en partenariat avec l’industrie pour faire avancer ces mesures, nous envoyons un signal clair que le Royaume-Uni est uni dans la lutte contre les ransomwares », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, les organisations qui ne sont pas concernées par l’interdiction seront tenues d’informer le gouvernement, par un canal qui reste à définir, de leur intention de payer une rançon.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que ces entreprises recevraient ensuite des conseils et un soutien de la part des autorités compétentes.

Ils seront également informés si le fait d’effectuer un paiement risque d’enfreindre la loi en finançant des gangs de cybercriminels déjà sanctionnés.

En outre, le gouvernement s’efforce de mettre en place des méthodes de signalement obligatoire des ransomwares qui, espère-t-il, permettront aux autorités de disposer des informations nécessaires pour traquer les gangs de ransomwares et les perturber, dans la mesure du possible.

En fin de compte, le ministère de l’Intérieur espère que son interdiction visera le modèle commercial alimentant la cybercriminalité et fera des services publics britanniques une cible moins attrayante pour les gangs de cybercriminels.