Speech to text : OVHcloud veut acquérir le Français Gladia

OVH Groupe, maison mère d’OVHcloud, a annoncé le 11 juin être entré en « négociations exclusives » pour le rachat de Gladia. Le montant de l’acquisition n’a pas été évoqué.

Gladia, expert du speech to text (de la voix vers le texte), a été fondé entre Paris et Cesson-Sévigné (près de Rennes) en 2022 par Jonathan Soto et Jean-Louis Quéguiner, ancien vice-président de la recherche et de l’innovation chez OVHcloud. La société installée entre Paris et New York revendique 2000 clients et plus de 300 000 utilisateurs, principalement des développeurs. Le chiffre d’affaires de la société n’a pas été dévoilé. Il y a un an, Jean-Louis Quéguiner expliquait que 80 % des revenus de la société et 50 % de ses clients provenaient d’Amérique du Nord.

En 2024, Gladia avait levé 16 millions de dollars en séries A auprès d’investisseurs français et américains. Au total, elle a levé environ 20,3 millions de dollars.

Ses services sont utilisés par la plateforme IA vidéo Heygen, par Livestorm, une plateforme de webinaire, TechCrunch, Recall, ou encore l’assureur Alan.

Gladia, un des leaders technologiques de son secteur La plateforme de transcription en lot et en streaming est hébergée entre OVHcloud et AWS ; elle est en compétition avec AssemblyAI, Speechmatics, Deepgram, ElevenLabs, les services équivalents des fournisseurs cloud et dans une certaine mesure Mistral AI. Gladia entraîne ses propres modèles de transcription. Elle vient de présenter, le 10 juin 2026, Solaria-3. Le modèle speech to text a été entraîné à partir d’enregistrements ou de flux captés dans des environnements bruyants auprès d’individus qui ne parlent pas dans leur langue d’origine et avec un accent. La majeure partie des clients de Gladia sont des centres de contact et des équipes commerciales qui synchronisent les transcripts avec leur CRM. Solaria-3 est spécialisé dans cinq langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Solaria-1 couvre plus de 100 langages. Avec Solaria-3, Gladia dit afficher le taux d’erreur par mot le plus faible du marché sur l’anglais. Et la startup de présenter des parangonnages en provenance d’exemples réels. Selon Artificial Analysis, le nouveau modèle se place à 0,1 point de pourcentage derrière Universal 3 Pro d’AssemblyAI (WER à 3,2 % contre 3,1 %). Les deux modèles seraient derrière Voxtral Small de Mistral AI (2,8 %), MAI Transcribe 1.5 de Microsoft (2,6 %) et Scribe V2 d’ElevenLabs (2,2 %). Ces parangonnages sont évidemment à éprouver en situation réelle.