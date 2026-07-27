Claude Opus 5 touche du doigt les performances de Fable 5 à moindre prix

Anthropic poursuit sur sa lancée avec le lancement de Claude Opus 5.

Le modèle, lancé le 24 juillet, se rapproche de Fable 5 « tout en coûtant moitié moins cher », défend Anthropic. Il est affiché au même prix qu’Opus 4.8 : 5 dollars pour un million de tokens en entrée, et 25 dollars pour le même volume en sortie. Le prix du million de tokens écrit en cache est fixé à 6,25 dollars, tandis que la lecture coûte 0,5 dollar. Fable 5 est bien facturé le double par million de tokens en entrée et en sortie.

Si Anthropic joue sur les appellations, Opus 5 n’est pas véritablement de la même famille que Fable et Mythos 5. C’est une mise à jour de Claude Opus 4.8. Il est doté d’une fenêtre de contexte d’un million de tokens et d’une date limite de connaissances fixée au mois de mai 2026.

Un nouveau leader (temporaire)

Comme son aîné, Opus 5 n’a pas été entraîné sur des tâches de cybersécurité. Les classifiers – les modèles d’IA utilisés pour détecter les prompts liés à la cyber et à la biologie – sont « proportionnellement moins restrictifs » que ceux de Fable 5.

Nouveauté de l’API, les messages signalés comme dangereux peuvent être redirigés vers d’autres LLM, moins capacitaires. Il est par ailleurs possible de changer d’outils en plein milieu d’une « conversation » sans supprimer la mise en cache des préfixes.

Le fournisseur de LLM met en avant les gains de performances en matière de programmation, d’IA agentique, de computer use et de complétion de tâches professionnelles.

Selon les tests d’Artificial Analysis, Claude Opus 5 prend la première place du classement Intelligent Index, un cheveu devant Fable 5 (61 vs 60 points), GPT-5.6 Sol (59), ainsi que Kimi K3 (57) et Opus 4.8 (56).

Le cabinet confirme les performances d’Opus 5 sur les tâches agentiques, professionnelles et de programmation.

En revanche, le LLM est lent avec seulement 54,6 tokens à la seconde, contre 56 pour Opus 4.8. Claude Opus 5 génère 20 millions de tokens en moins pour terminer le banc d’essai d’Artificial Analysis (100 vs 120 millions de tokens), mais son coût moyen par tâche atteint 2,03 dollars, en hausse par rapport au 1,80 dollar d’Opus 4.8.