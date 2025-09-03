26 commandes Linux pour administrer le stockage

L’administration de l'espace de stockage sur les machines Linux peut être complexe. Des commandes de stockage disponibles sous ce système aident néanmoins à surveiller et à gérer cet espace et à faciliter le travail d'administration du système.

Utilisez les commandes suivantes sur les serveurs et postes de travail Linux pour vous assurer de fournir aux utilisateurs un espace disque efficace et disponible. Notez que de nombreuses commandes affichent des informations qui peuvent couvrir plusieurs catégories de besoins.

Gestion de la taille des fichiers La gestion de la capacité de stockage sous Linux passe par la surveillance de la taille des fichiers. Utilisez les commandes suivantes pour afficher ces informations. 1/ ls -sh Affiche le contenu du répertoire avec des informations sur la taille dans un format lisible par l’humain. 2/ ls -lh Affiche le contenu du répertoire en format long, y compris la taille, dans un format lisible. 3/ find . -size +1G Trouve des fichiers dont la taille est supérieure à 1 Go dans le répertoire courant. À la place de G (pour Go), vous pouvez indiquer M (pour Mo). Remplacez +1G par -1G pour trouver les fichiers dont la taille est inférieure à 1 Go.

Gestion de l'utilisation du système de fichiers Affichez la consommation globale de capacité et l'espace disponible sur un système de fichiers donné en utilisant les commandes suivantes. 4/ du -h /home Affiche des informations sur l'utilisation du disque pour le répertoire spécifié ; le répertoire /home, dans ce cas. L'option -h affiche la sortie par incréments de taille utiles, tels que les mégaoctets. Utilisez l'option -s pour résumer la taille totale du répertoire. 5/ df -h Affiche l'utilisation du système de fichiers sur votre machine Linux. Comme pour les autres commandes, l'option -h permet d'afficher la sortie dans un format convivial. La différence entre du et df se résume à ceci : Utilisez du pour les informations sur les fichiers et les répertoires, et df pour les données plus générales sur le système de fichiers.

Gestion des équipements de stockage (disques, périphériques...) Surveillez les capacités du périphérique de stockage à l'aide de ces commandes. 6/ blkid Affiche des informations détaillées concernant les périphériques en mode bloc connectés, dont leur UUI (identifiant universel unique), leur système de fichiers et leur nom. 7/ lsblk Affiche les informations concernant les périphériques en mode bloc connectés, notamment les SSD, les disques durs internes et ceux connectés en USB. La sortie comprend des détails tels que le nom de l'appareil, sa taille, son type et son point de montage. 8/ hdparm Affiche et configure les paramètres matériels pour les disques durs et les SSD. Les résultats comprennent des informations sur la vitesse de lecture. Vous pouvez définir la gestion de l'alimentation, le cache du lecteur et d'autres paramètres, si le disque les prend en charge. 9/ smartctl Gère et surveille le système d’autosurveillance, d'analyse et de reporting, alias SMART, interne aux disques durs et aux SSD. Cette commande affiche l’état de santé, les paramètres et les erreurs détectées sur les appareils compatibles SMART. 10/ lshw -class disk Affiche les attributs détaillés de l'unité de stockage, y compris le modèle, le fournisseur, la taille et les fonctionnalités. Résumez les données à l'aide de l'option -short. Notez que vous pouvez utiliser l'option -class pour afficher des informations sur d'autres éléments, tels que le réseau et le processeur. 11/ lsusb Affiche les informations des appareils connectés sur le bus USB, dont leurs identifiants numériques, lesquels sont utiles pour le dépannage. La commande affiche également les données du fournisseur et du modèle. Ajoutez l'option -v, ou verbeux, pour plus de détails. 12/ lsscsi Affiche les informations des appareils connectés sur le bus SCSI, y compris leurs adresses, leurs types et les nœuds dont ils dépendent.

Gestion des partitions Le répertoire Linux /proc fournit des informations en temps réel sur le noyau, le matériel et les processus. Plusieurs éléments de ce système de fichiers virtuel contiennent des informations sur les périphériques de stockage. 13/ cat /proc/partitions Affiche les partitions des disques. 14/ cat /proc/devices Affiche les périphériques de stockage. 15/ cat /proc/diskstats Affiche les statistiques d'entrées-sorties des appareils de stockage. 16/ partprobe Provoque une relecture des tables de partition sur chaque disque afin de détecter les changements éventuels (partitions nouvelles ou supprimées). Exécutez cette commande après avoir modifié les partitions pour vous assurer que le système dispose d'informations à jour. 17/ fdisk -l Récupère et afficher les informations des partitions, y compris leur nom, leur taille et leur type. Utilisez cette commande si vous avez installé fdisk sur votre système et que vous avez des partitions MBR (Master Boot Record). 18/ parted -l Récupère et affiche les informations de partition, y compris la table de partition GUID et les configurations MBR. Utilisez cette commande si vous avez installé part sur votre système et que vous avez des volumes une table GUID.

Gestion des systèmes de fichiers Afficher et manipuler les systèmes de fichiers sur les périphériques de stockage à l'aide de ces commandes. 19/ mkfs.xfs /dev/sda1 Ajoute le système de fichiers XFS à la partition de stockage /dev/sda1. Vous pouvez également utiliser la syntaxe mkfs -t xfs /dev/sda1 pour la même configuration. L'autre variante courante consisterait à spécifier le système de fichiers ext4 à la place de xfs. 20/ mount /dev/sda1 /projects Attache le système de fichiers qui se trouve sur la partition /dev/sda1 à un point de montage, c’est-à-dire à un répertoire, en l’occurrence le répertoire /projects, ce qui permet d’y accéder. 21/ umount /dev/sda1 Détache le système de fichiers, ce qui rend la partition indisponible. 22/ cat /proc/mounts Affiche les systèmes de fichiers montés. 23/ dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 Copie bloc par bloc le contenu de la partition /dev/sda1 vers la partition /dev/sdb1. Le paramètre if indique la source, tandis que le paramètre of est la destination. Ajoutez l'option status=progress pour afficher des informations sur la progression. Sachez qu'une autre fonctionnalité de dd consiste à supprimer le système de fichiers, ce qui peut s'avérer utile pour l'assainissement du disque. 24/ shred -vfz -n 5 /dev/sda1 Écrase la partition /dev/sda1 en cinq passes, la dernière étant constituée de zéros. L'option -v fournit un indicateur de progression. Réfléchissez bien avant d'utiliser cette commande, car vous risquez de perdre des données. 25/ shred -uvz -n 5 fileA.txt Écrase le fichierA.txt en cinq passes, la dernière étant constituée de zéros. L'option -u supprime le fichier une fois les écrasements terminés. 26/ fsck -y -C /dev/sda1 Vérifie si système de fichiers sur la partition /dev/sda1 a des erreurs.