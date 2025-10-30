Gérez l’espace de stockage avec les commandes du et df de Linux

Y a-t-il une seule préoccupation qui ait causé autant de soucis aux administrateurs système que l'espace de stockage ? Ils doivent faire preuve à ce sujet d’une attention constante qu’il s’agisse de la capacité restante, des fichiers logs qui explosent, des caches des gestionnaires de paquets, des images des VM inutilisées ou encore des logiciels malveillants.

De nombreuses approches peuvent vous aider. Vous pouvez mettre en place des quotas de disque pour les utilisateurs ou vider régulièrement les caches des gestionnaires de paquets. Mais la première étape consiste à trouver le coupable. Linux contient deux outils essentiels pour vous aider à analyser vos problèmes de stockage : df et du.

Les utilitaires df et du ne sont certainement pas les seuls outils de collecte d'informations dont dispose Linux pour gérer l'espace de stockage. Vous pouvez également utiliser les commandes lsblk, fdisk, mount et cat /proc/partitions pour afficher les informations sur le disque. Et vous pouvez bien sûr combiner plusieurs de ces commandes pour obtenir des données plus complètes. Mais, dans le cadre de cet article, les commandes df et du suffiront pour gérer l'espace de stockage sous Linux.

Affichez l'espace disponible avec df

Utilisez la commande df (« disk free ») pour afficher l'espace de stockage disponible sous Linux. Si vous ne fournissez aucun argument, elle affiche la capacité libre pour tous les systèmes de fichiers montés.

La première chose que la plupart des utilisateurs remarquent lorsqu'ils exécutent df est l'affichage peu pratique des unités de capacité. Par défaut, df affiche l'espace disponible en octets, ce qui n'est pas particulièrement utile. Il affiche ces informations pour la capacité de stockage totale, la quantité consommée et la quantité disponible.

La commande df sans option affiche l'espace de stockage en octets.

Essayez plutôt d'exécuter df avec l'option -h. Ce drapeau affiche les résultats dans un format lisible par l'utilisateur. En d'autres termes, il utilise des incréments standard, tels que Ko, Mo et Go, en fonction de la quantité d'espace. Ces informations sont beaucoup plus faciles à traiter.

Utilisez la commande df -h pour ajouter de l'espace de stockage par incréments.

Ce n'est pas la seule option utile pour df. Vous pouvez également ajouter l'option -T pour afficher les types de systèmes de fichiers dans la sortie. Si vous avez besoin d'informations sur les inodes, ajoutez l'option -i. Et -a affiche tous les systèmes de fichiers, y compris ceux qui ne disposent pas d'espace de stockage Linux disponible.

La commande df -T affiche le type de système de fichiers dans la deuxième colonne.

La commande df est un excellent outil d'audit. Certains administrateurs système créent des scripts Bash basiques qui collectent régulièrement des informations système et les transmettent à une source centrale ou envoient les résultats par e-mail à l'administrateur. Un tel audit peut s'avérer utile, et la commande df est probablement le premier outil de rapport de stockage que vous ajouterez à un tel script.

La commande df fournit une vue d'ensemble efficace et de haut niveau des informations relatives à la capacité du système de fichiers à l'échelle du système. Vous pouvez également cibler des partitions spécifiques pour réduire son champ d'application.

Limitez la portée de la sortie de la commande df à des espaces de stockage spécifiques.

Créez des raccourcis (alias) à partir de la commande df Modifiez votre fichier ~/.bashrc avec un alias qui personnalise df selon vos besoins spécifiques. L'exemple le plus évident consiste à faire en sorte que df affiche par défaut le format -h lisible par l'utilisateur. L'alias de base ressemble à ceci : alias df='df -h' Cependant, la sortie du système de fichiers -T peut également être utile. Cet alias ressemble à ceci : alias df='df -hT' Dès lors, lorsque vous tapez la commande df, les options spécifiées ci-dessus seront automatiquement ajoutées, ce qui vous permettra de gagner du temps et d’obtenir des informations plus complètes. Notez que vous devrez sans doute recharger le fichier après l’avoir édité, ce qui se fait via la commande source ~/.bashrc.

Affichez l'espace de stockage Linux utilisé avec du Que faire si votre investigation vous pousse à approfondir votre analyse du système de fichiers ? Peut-être cherchez-vous à savoir quel répertoire personnel utilise le plus d'espace, ou avez-vous besoin de savoir quel fichier journal est hors de contrôle dans le répertoire /var/log. Utilisez la commande du pour trouver des informations sur l'utilisation du stockage au niveau des fichiers et des répertoires. Comme df, la sortie par défaut de du affiche les informations en octets. Ajoutez la même option -h que vous avez utilisée avec df pour que du affiche des tailles plus logiques. L'ajout de l'option -h à la commande du affiche les incréments de taille, comme le montre le deuxième exemple de commande. La commande du fournit des informations détaillées au niveau des fichiers et des répertoires. Utilisez-la pour examiner les problèmes de stockage liés à des fichiers ou à des emplacements spécifiques. Comme pour les autres commandes Linux, un large éventail d'options permet de personnaliser la sortie de la commande du. Utilisez le drapeau -c pour afficher l'utilisation totale du stockage pour les répertoires que vous examinez. Le drapeau --total fait la même chose. L'autre option utile est -s, qui résume les résultats pour le répertoire ciblé au lieu d'afficher les tailles fichier par fichier. C'est une bonne astuce pour recueillir des informations générales sur le stockage. Au lieu d'afficher un résultat pour chaque répertoire et fichier, la commande du -sh affiche un total récapitulatif.

Triez les résultats La commande du ne dispose pas de fonctionnalité de tri intégrée. Cependant, vous pouvez tout de même organiser les résultats dans une liste, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, à l'aide d'autres commandes. Utilisez le caractère pipe ( | ) pour rediriger la sortie de la commande du vers la commande sort. Utilisez l'option -r avec sort pour afficher les résultats du plus grand fichier au plus petit. Si vous voulez faire preuve de fantaisie, redirigez ce résultat vers la commande head -n 5 pour obtenir une liste des cinq plus grands fichiers ou répertoires dans la sortie triée. La commande finale ressemble à ceci : du -h /var/log | sort -r | head -n 5 Combinez la commande du avec des outils tels que sort et head pour rassembler exactement les informations dont vous avez besoin.

Créez des raccourcis (alias) à partir de la commande du La commande du est un autre bon candidat pour un alias. Vous voudrez certainement ajouter l'option -h, et vous devriez également envisager d'utiliser l'option -c (total). Vous pouvez toujours créer un deuxième alias qui gère le tri et la liste des cinq premiers. L'alias de sortie de base avec un format lisible par l'utilisateur et un total ressemble à ceci : alias du='du -ch' Créez des résultats similaires triés pour les cinq résultats les plus importants et liés à la commande du5 comme ceci : alias du5='du -h | sort -r | head -n 5' Placez-les dans votre fichier ~/.bashrc avec l'alias de commande df que vous avez créé ci-dessus. N'oubliez pas d'exécuter : source ~/.bashrc. L'aliasing de ces commandes est un moyen simple d'améliorer leur fonctionnalité à chaque fois que vous les utilisez.