Comment sont distribués les infostealers ?

Les infostealers représentent encore une menace méconnue. Elle joue pourtant un rôle clé dans la chaîne de valeur de cyberattaques et tout particulièrement de celles aboutissant au déclenchement d’un rançongiciel. Dès lors se pose très légitimement la question de la prévention. Et la réponse passe par la compréhension des modes de distribution. Las, ceux-ci s’avèrent suffisamment variés pour rendre la tâche difficile et encourager à la multiplication des efforts de protection – et de sensibilisation des utilisateurs finaux.

La messagerie électronique dans le collimateur Sans surprise les malspams, ou pourriels, empoisonnés à grand renfort de pièces jointes vérolées, font partie de l’éventail des modes de distribution des infostealers. La méthode est loin d’être nouvelle. En septembre 2019, les équipes de Fortinet se penchaient ainsi sur une campagne de malspam distribuant l’infostealer LokiBot dans une pièce jointe compressée 7zip. Méthode comparable pour Vidar, selon une analyse d’Infoblox faisant ressortir un fichier Word en pièce jointe utilisant VBA. Pour l’infostealer Jester, le CERT Ukrainien alertait début mai 2022 sur une campagne de malspam utilisant des fichiers Excel en pièce jointe. Mi-août, F5 sonnait de son côté le tocsin sur l’infostealer Blackguard, lui aussi distribué par e-mail. Notamment. Parce que ce n’est pas tout. Le 23 août 2022, Zscaler relevait qu’un nombre croissant d’acteurs distribuant des infostealers s’était mis à parier sur l’appétence des internautes pour les… logiciels pirates. Une belle opportunité pour les cyberdélinquants, analysait l’éditeur : « puisque l’obtention et l’utilisation de logiciels piratés sont interdites par la loi, de nombreuses personnes adoptant ce type de comportement ne font pas attention à la source de leur téléchargement » ; et sont donc promptes à se faire piéger avec un infostealer.

L’attrait du piratage de logiciels Quelques jours plus tard, Cyware soulignait à son tour le phénomène, faisant état de campagnes d’empoisonnement de SEO et de malvertising – détournement publicitaire malveillant – pour promouvoir de vrais-faux sites distribuant des logiciels piratés, des cracks et autres générateurs de numéros de série, mais aussi et surtout des infostealers. Le tout en misant sur des archives compressées suffisamment volumineuses et protégées par mot de passe pour échapper à l’analyse par les outils de protection des postes de travail. « Le principal défi auquel sont confrontés les traffers est donc de générer un trafic de qualité sans bots, non détecté ou analysé par les fournisseurs de sécurité […]. » Analystes de Sekoia.io Plus récemment encore, le 2 octobre, BlackBerry se penchait sur l’infostealer CryptBot… maquillé en logiciel piraté : « CryptBot a récemment été hébergé et distribué via des pages Web compromises qui semblent proposer des versions piratées de jeux vidéo et autres logiciels populaires ». Et de rappeler que les cyberdélinquants « regroupent généralement leurs exécutables trojanisés [vérolés pour faire simple, N.D.L.R.] de cette manière, afin d’inciter leurs victimes à télécharger et à exécuter un code malveillant à leur insu ».