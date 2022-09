Des perspectives grandissantes pour les datacenters de proximité

Le terme « edge », alias informatique de proximité, est tendance. Il désigne une capacité de traitement et de stockage au plus proche de la source des données (dans une succursale, un lieu de vente, une usine, à bord d’un véhicule, etc.), par opposition au datacenter qui est centralisé, généralement sur un site directement rattaché au siège de l’entreprise.

L’approche edge est particulièrement utile dans le cas de traitements dont la faible latence est un paramètre essentiel. C’est notamment le cas dans les usines, où le pilotage des équipements doit réagir au plus vite face à un événement sur la chaîne de production.

Pour autant, l’informatique sur un lieu de production n’est pas censée être aussi performante que celle du datacenter du siège. Et cela peut s’avérer limitant dans certains cas d’usage. Par exemple, les fonctions analytiques du machine learning ne sont possibles que depuis un datacenter, mais si on les exécute au plus proche d’un lieu de production, on gagne l’opportunité de s’en servir pour optimiser les opérations de contrôle en temps réel.

Les cas d’usage du datacenter de proximité Un traitement sophistiqué par machine learning au plus proche d’une usine permettrait de soutenir des systèmes industriels de vision, chargés de valider automatiquement la qualité. On pense par exemple à l’inspection des fixations sur des produits manufacturés. Dans les villes intelligentes bardées d’objets connectés répartis sur une grande zone, les systèmes d’IA installlés depuis un datacenter de proximité amélioreraient la sécurité routière, permettraient une gestion de la circulation en temps réel, serviraient à émettre des alertes de collision. Le gain serait de réduire drastiquement les interventions inutiles. Il en va de même pour les besoins de fonctions temps réel au niveau des véhicules autonomes ou ceux d’analyse continue des images prise par des caméras déployées sur un territoire. Dans les deux cas, les appareils eux-mêmes ne peuvent pas embarquer de datacenter, ni se contenter de la bande passante limitée vers le cloud. La solution est intermédiaire : ils doivent se connecter à un datacenter local. Dans les faits, les critères opérationnels de l’informatique de proximité s'orientent de plus en plus vers une gestion distribuée des traitements, du stockage et du réseau, plutôt que vers une gestion centrale des équipements distribués. Cette orientation est favorisée par la l’accélération des vitesses de communication sur le territoire, d’une part, et par l’essor des réseaux virtuels SDN d’autre part. Ces réseaux virtuels permettent d’étendre les services d’un datacenter central à des datacenters distants. Et le fait de déporter ces services localement permet aux succursales d’atteindre des niveaux élevés de fiabilité, d'efficacité et d'autonomie, ainsi que d'importantes capacités de traitement.

Des défis qui restent à relever Reste que la mise en place de datacenters de proximité est à la peine. En cause, le manque d’articulation entre les spécialistes du siège – qui maîtrisent l’informatique et les réseaux – et ceux du terrain, en charge des équipements métiers. Les premiers ne comprennent pas les besoins des seconds et les seconds ne comprennent pas la technologie des premiers à mettre en place. En pratique, la question est : comment déporter sur des serveurs Linux dans un datacenter les fonctions des équipements propriétaires qui pilotent aujourd’hui les chaînes de production dans une usine ? Mais surtout, l’informatique de proximité en général et les datacenters de proximité en particulier exigent des entreprises et des fournisseurs de raisonner au-delà des besoins en infrastructure et en architecture. De nouveaux défis d'automatisation et d'orchestration vont voir le jour. Ils dépasseront souvent le cadre des transactions sur la bande passante d’un réseau TCP/IP. Par exemple, un datacenter de proximité rend possible la mise en place de services qui bénéficieraient localement à un ensemble de partenaires, voire à un secteur d’activité entier. Dès lors, les fournisseurs de services opérationnels en edge doivent décider de la manière de prendre en charge plusieurs clients, en fonction des besoins propres à chacun d'eux. Il y a un choix technique à faire. De ce choix dépendra la manière d’exécuter des algorithmes d’IA spécifiques à telles ou telles opérations. La question qui se pose ensuite est de savoir qui opère ces services de proximité. Il existe quatre opérateurs télécoms – KDDI, SK Telekom, Verizon et Vodafone – qui proposent désormais à leurs clients mobiles des services de traitements de proximité basés sur AWS Wavelength. Cette offre d’AWS consiste à installer les capacités de stockage et de traitement d'AWS aux extrémités des réseaux 4G et 5G d'un opérateur, c’est-à-dire dans un datacenter de proximité où cet opérateur a installé ses équipements. Tout cela oblige les entreprises à se demander si elles ont intérêt à travailler directement avec des fournisseurs de cloud, qui promettent de délocaliser leurs fonctions au plus proche des utilisateurs, ou à se greffer sur le réseau d’un datacenter de proximité que commercialisera un acteur local. In fine, il est probable que les offres de services edge débouchent sur des contrats multicouches où interviennent plusieurs partenaires.