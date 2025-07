Infrastructure IA : l’onde de choc CoreWeave

De la ferme de Bitcoin à l’IA, il n’y a qu’un pas. Ou presque. CoreWeave est un de ces néocloud, un spécialiste américain des charges de travail GPU. Ce nom est apparu pour la première fois dans les colonnes du MagIT dès le lancement de Mistral 7B de Mistral AI. La startup française avait en effet entraîné ses LLM sur les infrastructures du groupe. Depuis, il est l’un des fournisseurs favoris des startups IA, de ce côté de l’Atlantique ou de l’autre.

En même temps que de passer le cap de la cotation boursière, l’entreprise annonçait en mars le rachat de Weight & Biases, un spécialiste de l’observabilité, de l’entraînement et du fine-tuning de modèles de fondation.

Le 7 juillet, il a dévoilé l’acquisition par actions de Core Scientific pour un montant de 9 milliards de dollars. Core Scientific a été fondée en 2017, elle a entamé son activité en minant du bitcoin, et a continué d’acquérir de la puissance électrique et des centres de données avant de se spécialiser dans les charges de travail HPC, tout comme CoreWeave.

L’entreprise est passée de 15 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2022, à près de 2 milliards en 2024. Au premier trimestre fiscal 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 982 millions de dollars, soit une hausse stakhanoviste de 420 % en un an. Il affiche tout de même 163 millions de pertes non GAAP au T1 2025. Néanmoins, il lui reste à délivrer pas moins de 25 milliards de dollars d’obligation de performance.

Les deux entreprises se connaissent bien. Core Scientific a hébergé les GPU de CoreWeave à partir de 2019, l’année durant laquelle il a pivoté pour louer des fermes de calcul plus abordables accueillant les charges de travail de VFX/rendu 3D, de simulation, puis d’IA. Il faut dire qu’entre 2018 et 2019, l’entreprise a subi « l’hiver de la cryptomonnaie », une baisse des cours qui lui a également permis de racheter des GPU à prix cassés tout en pariant de gros montants sur les nouveaux.

9 milliards de dollars pour environ deux gigawatts de puissance électrique (et les data centers qui vont avec)

« Par ailleurs, le rachat nous permet d’accéder à plus de 1 GW supplémentaire de puissance [dont 350 MW réservés pour de la crypto, N.D.L.R.]. L’un des plus grands enjeux pour notre industrie est d’obtenir la capacité électrique nécessaire afin de déployer rapidement [les infrastructures] pour les clients », ajoute-t-il. Une acquisition que CoreWeave espère clôturer d’ici à six mois. À ses investisseurs, le fournisseur promet que l’opération lui permettra d’économiser 500 millions de dollars par an de coûts de « run » d’ici à 2027.

Le fournisseur est devenu suffisamment influent pour prendre de vitesse les hyperscalers dans le déploiement des derniers GPU de Nvidia. « Nous étions les premiers à commercialiser des instances avec H200, puis de GB200 et nous serons les premiers à lancer les GB300 », vante le directeur général.

Il a également présenté la disponibilité générale de serveurs RTX Pro équipés des RTX 6000 Blackwell Server Edition.

Au lieu d’attendre que le géant fabless stabilise son cycle de production et sa stack logicielle avant de se procurer les puces, CoreWeave mettrait « le plus rapidement possible » les cartes de Nvidia dans les mains de ses ingénieurs. « Cela nous a vraiment permis de développer notre stack avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, de nous sentir à l’aise pour les faire fonctionner, puis de les déployer à grande échelle pour nos clients », affirme le directeur général. « Cela a été un énorme moteur de revenus pour nous ».

À la fin du mois d’avril, ses serveurs étaient installés dans 33 data centers, pour 420 MW de puissance électrique active (1,6 GW contractualisé). Pour l’instant, le fournisseur dispose de cinq régions cloud en disponibilité générale dans l’État de New York, le New Jersey, l’Ohio, la Virginie, le Nevada et l’Arizona.

D’autres régions sont en accès « dédiés » pour des clients sélectionnés sur le volet en Géorgie, en Virginie, en Pennsylvanie, en Ohio, dans le Massachusetts, au Texas, en Arizona, au Colorado, en Californie, en Oregon.