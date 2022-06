Snowflake étend les fonctionnalités clés de son data warehouse cloud

En 2020, Snowflake a annoncé une feuille de route conséquente. Deux ans plus tard, le fournisseur d’un data warehouse multicloud a presque lancé toutes les fonctionnalités listées. Lors du Snowflake Summit 2022, il a remis le couvert pour au moins deux ans.

Il y a d’abord des optimisations de performance, une des promesses originelles du fournisseur. Sur AWS, Snowflake a présenté de nouvelles instances basées sur les processeurs Graviton 3. Les performances seraient environ 10 % supérieures aux instances basées sur les processeurs Intel couramment déployées sur ce cloud. Surtout, le fournisseur a de nouveau optimisé la compression du stockage de 30 %. La latence d’ingestion des données a été réduite de 50 %, tandis que la latence de la réplication aurait baissé de 55 %.

Puis, il y a la nécessité pour Snowflake de proposer une meilleure cohérence des données tout en assurant un haut niveau de performance sur la majorité des formats de données, lui qui provient du monde relationnel.

Avec le support natif d’Apache Iceberg, les porte-parole de l’entreprise promettent que toutes les fonctionnalités (gouvernance, chiffrement, réplication, compression, etc.) de la plateforme seront compatibles avec ce type de table. Ici, les ingénieurs de Snowflake ont choisi de coupler le format de données Parquet avec les métadonnées et le metadata catalog d’Iceberg. L’éditeur n’a pas dit si ses tables Iceberg supporteront ORC, Avro, JSON ou d’autres extensions. Pour information, ce format de table est agnostique du format de données qu’il encapsule. Surtout, Iceberg est compatible avec différents moteurs de transformation de données, dont Dremio, Trino, Flink ou encore Apache Spark.

Snowflake propose déjà des tables externes au format Iceberg pour réaliser les migrations, des ingestions depuis des systèmes cloud ou pour appliquer des traitements in situ sur des données impossibles à migrer vers le data warehouse cloud. Par ailleurs, le fournisseur annonce en préversion privée la possibilité de stocker des tables externes sur des systèmes on-prem, en premier lieu ceux de Dell et de Pure Storage.

En premier lieu, Apache Iceberg est un garant de la cohérence des données. Il doit permettre à plusieurs applications de s’appuyer sur les mêmes données tout en assurant le suivi des modifications des fichiers d’une table. Cela doit les phénomènes de corruption qui pollue la plupart des data stores. Conçu comme une alternative à Apache Hive, le projet open source doit apporter de meilleures performances, un schéma évolutif, la possibilité de retrouver les données à un point dans le temps et supporter les traitements ACID depuis ces tables stockées dans les buckets des clients de Snowflake.

Unistore et les Hybrid Tables : le translytique selon Snowflake

Snowflake veut maintenant supporter les traitements des données analytiques et transactionnels, à l’instar de MongoDB ou Google avec AlloyDB.

Pour cela, l’éditeur introduit en préversion privée Unistore, une fonctionnalité basée sur des « tables hybrides » (Hybrid Tables), qui sont littéralement les véhicules d’une capacité HTAP (Hybrid transactionnal/analytical processing). Concrètement, Unistore est un moteur orienté lignes qui permet d’accueillir des traitements transactionnels sur les Hybrid Tables. Cela permet également d’effectuer des traitements analytiques sur des données transactionnelles.

Avant tout, ce moteur permet de définir au moins une clé primaire et une clé étrangère (foreign key), ce qui permet de réduire les duplicata d’inserts. Si l’utilisateur a bien activé le système de clés, le mécanisme de contrainte renvoie une alerte si des données sont déjà présentes dans le data warehouse. En principe, cela doit entre autres permettre de rationaliser les ingestions et les migrations de données, afin d’éviter les copies indésirables.

« Nous avons plusieurs clients, dont Novartis, UiPath, IQVIA, Crane ou Adobe qui ont testé cette fonctionnalité. Les retours sont plutôt positifs », assure Christian Kleinerman.

Maintien de la cohérence des données, approche translytique… Snowflake semble avoir les cartes en main pour proposer à ses clients un véritable data lake multicloud pour supporter la majorité des charges de travail.

Cependant, il faudra encore patienter. Cela ne fait que depuis le mois d’avril que le fournisseur supporte en disponibilité générale les données non structurées. Au lieu de prendre en charge des formats ou des types de données, l’éditeur supporte les fichiers des object stores (Azure Blob Storage, Amazon S3 et Google Cloud Storage) et des URLs.