Snowflake s’attelle à la gouvernance des données et des coûts

« Pour nous, le raisonnement est assez simple. Nous ne croyons pas que les organisations seront en mesure d’avoir une stratégie et une application réussie de l’IA sans de solides fondations en matière de gestion de données », avance Christian Kleinerman, vice-président senior Produit, chez Snowflake, en préambule d’une conférence de presse.

En ce sens, Snowflake a dévoilé Horizon. Horizon est présentée comme la nouvelle couche de gouvernance de Snowflake, qui unifie les capacités de conformité, de sécurité, de confidentialité, d’interopérabilité et d’accès de l’éditeur dans un seul environnement.

Son introduction est conçue pour simplifier la gouvernance des données en réunissant des fonctionnalités auparavant disparates. Avec Horizon, les administrateurs de données n’auront plus besoin de naviguer dans de nombreux outils différents au sein de Snowflake pour superviser les données de leur organisation – ce que Christian Kleinerman a qualifié de l’un des fondements les plus importants de l’éditeur.

Snowflake revoit – légèrement – sa couche de gouvernance

Horizon rassemble les fonctionnalités suivantes :

Le contrôle de la qualité des données qui permet aux utilisateurs de mesurer et d’enregistrer des paramètres concernant la fraîcheur, la précision, le volume des données ainsi que d’autres statistiques définies par les utilisateurs.

Une interface utilisateur de traçabilité des données qui permet aux clients de voir le lignage de leurs données et la manière dont les données utilisées dans une partie du processus analytique peuvent affecter l’utilisation ultérieure de ces mêmes données.

Trust Center pour centraliser le contrôle de la sécurité et de la conformité à travers le cloud en un seul endroit.

Un système de classification automatique de données pour aider les administrateurs à définir les données sensibles.

De nouvelles politiques de confidentialité pour protéger les données sensibles.

De nouvelles certifications, notamment la conformité au Cyber Essentials Plus du Royaume-Uni, aux Criminal Justice Information Services et StateRAMP High du FBI, ainsi qu’à l’autorisation provisoire Impact Level 4 du ministère de la Défense des États-Unis sur AWS GovCloud.

Les certifications sont généralement disponibles, tandis que le contrôle de la qualité des données et l’UI consacrée à la traçabilité des données sont accessibles en préversion privée. Les politiques de confidentialité, la fonction d’autoclassification des données sensibles, ainsi que le Trust Center n’ont pas encore atteint le stade de la préversion.

Pour rappel, Databricks a présenté son catalogue Unity en 2022 et Google Cloud a dévoilé son Dataplex en 2021.

« Horizon est… en partie une réponse à des concurrents comme Databricks et Google qui ont mis leur système de data catalog au premier plan », constate Doug Henschen, analyste chez Constellation Research. « Snowflake disposait déjà d’un catalogue et de multiples capacités de gouvernance. Mais ils rassemblent maintenant tout sous l’égide d’Horizon et offrent une vision plus claire et plus complète de ce qui nous attend ».