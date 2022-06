Ransomware LockBit : une centaine de victimes par mois au premier semestre

Au premier semestre, plus de 420 victimes ont été revendiquées sur le site vitrine de la franchise LockBit 2.0. Ce chiffre est inférieur à la réalité. Mais dans quelle mesure ? L’examen d’indices présents dans le code source du site vitrine apporte un nouvel éclairage… sur le niveau d’activité de la franchise, mais aussi sur le pourcentage de victimes ayant potentiellement accepté de verser une rançon. Explications.

Chaque victime dispose de sa propre page de revendication sur le site vitrine de LockBit 2.0. Que les données soient déjà divulguées ou non, le code source de cette page contient un numéro d’index correspondant à la ressource des données volées – la valeur data-file-path dans la capture ci-dessous. Pour la première partie des données volées au spécialiste des éoliennes danois Vestas, ce numéro était 947. Pour la plus récente victime revendiquée à l’heure où ces lignes sont publiées, l’Italien Datalit, c’est 1660. Pour Aquazzura, une revendication de mi-juillet 2021, le numéro est 32.

À chaque page publiée sur le site vitrine de LockBit 2.0, donc, son numéro d’index unique pour retrouver les données associées, et cela même si celles-ci ne sont pas encore accessibles aux visiteurs du site. La date à laquelle est revendiquée une victime peut donc aider à estimer le niveau d’activité de la franchise depuis la publication de la précédente revendication. Avec plusieurs réserves, toutefois.

Des ajustements nécessaires

Tout d’abord, cette estimation se limite aux victimes pour lesquelles une revendication est préparée dans le système central d’administration de la franchise. Si ce n’est pas le cas pour certaines victimes de cyberattaques conduites avec le ransomware LockBit 2.0, celles-ci ne seront pas comptabilisées. Une telle éventualité ne peut être totalement exclue.

Un compteur caché dans les pages du site vitrine de LockBit permet d'estimer le nombre de victimes du rançongiciel.

En outre, certaines rares publications n’ont aucun lien avec la moindre cyberattaque, à l’instar de celle parue à l’occasion de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par ailleurs, les publications sont parfois multiples pour une même victime. Pour Vestas, la divulgation de l’ensemble des données volées, avant le déclenchement du chiffrement, s’est étalée sur six publications, auxquelles il convient d’ajouter celles qui ont été faussement attribuées à des tiers partenaires de Vestas – 4 de plus.

De tels cas s’avèrent relativement rares, rendant le redressement des comptes assez rapide. Au premier semestre, une telle approche a notamment été observée pour Bridgestone et Bayview Asset Management. Mais dans la grande majorité des cas où la publication des données volées en plusieurs parties est annoncée, seule la première est effectivement rendue disponible : nous avons relevé 75 cas pour lesquels cette pratique a été annoncée, au premier semestre, mais seulement 7 dans lesquels elle a été effectivement mise en œuvre.

Dernière difficulté : les revendications n’apparaissent pas nécessairement dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été préparées dans les systèmes d’administration de la franchise mafieuse. Pour nos estimations, nous avons donc procédé en soustrayant le numéro d’index le plus élevé relevé à la fin d’un mois au numéro d’index le plus élevé relevé à la fin du mois suivant, avant de corriger cet écart en tenant compte des réserves mentionnées plus haut. La méthode est imparfaite, mais permet tout de même d’avancer des estimations paraissant raisonnable au regard d’autres, antérieures, pour d’autres franchises de rançongiciel.