Ransomware : pourquoi retrait de revendication ne signifie pas paiement de rançon

La méthode est désormais bien connue : des cybercriminels conduisent une cyberattaque, s’infiltrant dans un système d’information, y dérobant éventuellement des quantités de données plus ou moins importantes, avant d’en chiffrer certaines – pour ceux qui pratiquent ce que l’on désigne comme « double extorsion ».

On parle là de double extorsion parce que le levier de pression sur la victime est double : perturbation plus ou moins significative de l’activité, doublée de la menace de divulgation des données dérobées.

Pour rendre cette menace plus tangible, les cybercriminels revendiquent leur attaque sur un site vitrine où sont épinglées leurs victimes, après un délai variable, d’une franchise à l’autre, mais également d’un affidé à l’autre. Car les franchises, à l’instar de la bien connue LockBit 3.0, ne sont pas homogènes : c’est l’affidé impliqué dans une attaque conduite avec le ransomware fourni par la franchise qui va faire la différence ; à chacun son mode opératoire.

Ainsi, certains préfèrent laisser deux jours, une semaine, voire plus encore, à leur victime avant de publier la moindre revendication : une sorte de délai de réflexion, en somme. Dans certains cas, comme avec feu-Pysa, le délai pouvait s’avérer encore plus important – de l’ordre de plusieurs mois – coïncidant avec le début de la divulgation. Pendant tout ce temps, les opérateurs de Pysa laissaient la porte ouverte à la négociation.

Parfois, et notamment sur le site vitrine de la franchise LockBit 3.0, mais on l’a observé aussi chez Conti, des revendications disparaissent, que ce soit avant ou juste au moment annoncé de la divulgation des données volées. Pourquoi ?

Ces intrusions, et les constatations qu’elles ont permises confortent l’éventualité d’un effort pour ramener la victime à la table des négociations : en effet, dans le cadre de négociations, LockBit indique jusqu’à quand il est possible, pour la victime, d’acheter le silence de la franchise et l’outil de déchiffrement ; des échéances qui ne coïncident pas systématiquement avec celles affichées sur le site vitrine.

Accessoirement, si certains groupes d’attaquants s’attachent à négocier à huis clos , ce n’est pas vraiment le cas de la franchise LockBit 3.0 : la note de rançon déposée lors du chiffrement permet d’accéder à l’espace de négociation, dans une interface Web accessible via Tor. Et cela a conduit à de nombreuses intrusions dans de telles négociations .

En fait, les affidés de LockBit 3.0 sont coutumiers des arrangements, plus ou moins gros, avec la vérité. Les revendications suivent ainsi fréquemment un agenda fantaisiste et fortement variable d’un affidé à l’autre. Certaines revendications sont en outre délibérément mensongères, comme on l’a vu avec celles concernant Darktrace et Thales , notamment.

Des indications d’une compromission limitée

Dans le cas de Coaxis, des éléments additionnels partagés par le directeur général de l’ESN, plaident en faveur de la piste du bluff.

Dans un échange avec la rédaction, mi-décembre, Joseph Veigas, directeur général de Coaxis, confirmait l’implication du ransomware de la franchise LockBit 3.0. Surtout, il l’assurait : le volume de données volées avant le déclenchement du chiffrement était « faible » et il ne s’agissait en outre que de « données techniques », liées à l’infrastructure de Coaxis.

Ces indications suggèrent une situation plutôt favorable, avec une machine, certes sensible, sur laquelle des données d’authentification auront été volées. Mais elles suggèrent également la détection de cette activité par un EDR/XDR. De quoi permettre de (plus ou moins) couper l’herbe sous le pied d’un attaquant pressé de passer d’une phase de déplacement latéral – possible à détecter avec les outils et les processus appropriés – à un déclenchement de chiffrement sur un périmètre limité. Peut-être en raison d’une architecture limitant les capacités de déplacement et d’extension du périmètre affecté.

De telles circonstances peuvent aider à la gestion technique de la crise et à la reprise d’activité, mais elles n’évitent ni la nécessaire recherche de systèmes de persistance, éventuellement laissés par l’attaquant, ni un renouvellement d’identifiants techniques – potentiellement cruciaux – généralement laborieux.

Dernier point : la page de revendication de LockBit 3.0. Celle-ci laissait à craindre une diffusion de données volées en sept archives compressées distinctes. Cela a été constaté pour certaines des victimes revendiquées de manière comparable, mais pas toutes.

Pour Hebeler en particulier, les boutons à cliquer pour accéder aux données divulguées renvoient tous vers les mêmes données… mais sur autant de sites miroirs que de boutons. L’infrastructure utilisée est là fournie par la franchise LockBit 3.0 et renvoie aussi à une autre victime : le Pacific Cataract and Laser Institute. Il n’est pas possible d’écarter l’idée que ces deux victimes soient le fait du même acteur malveillant, et que cela vaille également pour Coaxis.