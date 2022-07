Cyberattaque : le groupe CCR s’isole de son écosystème

Vu de l’extérieur, le groupe Caisse Centrale de Réassurance semble, en ce lundi 4 juillet, avoir arrêté plusieurs services produits par son système d’information, à commencer par son site Web.

Le groupe n’a pas encore produit de communication officielle à l’heure où nous publions ces lignes. Mais selon nos sources, il est confronté à ce qui ressemble fortement à une cyberattaque impliquant un ransomware : le déclenchement d’un maliciel procédant au chiffrement de données est survenu au sein du système d’information.

Le groupe CCR est un réassureur public offrant une couverture contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables. Il est classé parmi les 25 premiers réassureurs au monde. Le groupe revendique une notation AA, avec perspective stable, par Standard and Poor’s, et A+, toujours avec perspective stable, par AM Best.

Le groupe CCR est, depuis 1992, une société anonyme détenue intégralement l’État. Il assure ainsi « garantir à ses partenaires des collaborations pérennes et solides ». En 2007, le groupe a créé la filiale CCR Re dédiée aux activités de réassurance de marché.

Nous avons sollicité les personnes chargées de la communication du groupe CCR et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque leurs commentaires nous parviendront.