L’Équipe utilise l'IA pour générer un podcast

Pour un organisateur d’événements sportifs comme ASO, l’Intelligence artificielle est une opportunité de transformation. Aussi bien pour ses activités d’événements sportifs, comme avec le Marathon de Paris, que pour son activité média du groupe Amaury.

Le célèbre quotidien sportif de référence l’Équipe, en a été le parfait exemple, il y a tout juste un an, lors des JO de Paris 2024.

Un podcast de 2 minutes généré par des IA L’Équipe a ainsi eu recours à plusieurs l’IA générative et à l’ESN Devoteam et à son département SporTech, pour créer quotidiennement et de manière automatisée, un podcast (« 2 minutes chrono ») lors des JO de Paris 2024. Les détails techniques du projet étaient présentés au printemps lors d’une conférence intitulée « L’IA, nouveau coach invisible au service du haut niveau ». Le projet a été mené « en moins de 30 jours » et « dans l’urgence » compte tenu des délais serrés, déclare Erwan Benech, consultant Devoteam – par ailleurs ancien champion de France de 800 m et 1500 m. La réalisation n’en demeurait pas moins complexe, insiste l’expert, qui cite plusieurs défis techniques. « Le premier enjeu a été de faire comprendre à l’IA qui sont les athlètes français, quelles sont les performances remarquables, le tableau des médailles et la manière de prioriser les informations à intégrer dans le podcast » au sein d’une chaîne de production entièrement automatisée. Le développement de l’application a débuté par du scraping de données – ici les contenus et informations créés par les journalistes de L’Equipe, en toute légalité donc. Un système de scoring a ensuite été défini en parallèle pour prioriser les faits en attribuant à chacun un score. Les événements avec les scores les plus élevés ont ainsi été retenus pour un podcast qui a été écouté en moyenne par 3000 auditeurs chaque jour. L’humain n’a cependant pas été exclu de la boucle puisque chaque podcast a été dans un premier temps généré au format texte (avec Claude d’Anthropic) – un script revu pour respecter la durée de 2 minutes et validé par la rédaction en chef. Résumé du processus de création du podcast de l'Equipe