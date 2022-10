Maternité des Bluets : Vice Society revendique le vol de plus de 150 Go de données

Nos confrères du Journal du Dimanche le révélaient le 18 octobre : l’hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets a été victime d’une cyberattaque le dimanche 9 octobre. L’établissement l’affiche ouvertement sur son site Web depuis que l’information a été publiée. Avant cela, il avait commencé à informer individuellement les patients.

La direction de l’hôpital a mis en cause le groupe Vice Society, alors même qu’aucune revendication n’avait encore été publiée sur le site vitrine de celui-ci. Celle-ci n’est apparue que ce 20 octobre au petit matin, menaçant d’une divulgation de données volées le 25 octobre.

En réponse à une sollicitation de la rédaction par e-mail, un représentant de Vice Society a indiqué que plus de 150 Go de données ont été dérobés à la maternité. Il précise ne pas vouloir répondre à d’autres questions pour le moment. À nos confrères de Databreaches.net, il a toutefois assuré avoir « verrouillé tous les fichiers et toutes les sauvegardes de l’hôpital » et confirmé savoir s’être attaqué à un établissement de santé.

Le groupe Vice Society, apparu en mai 2021, a manifesté, à plusieurs reprises, son absence d’égards pour ce secteur sensible. C’est lui qui est responsable de l’attaque conduite contre l’hôpital de Castelluccio en mars 2022, et le centre hospitalier d’Arles à l’été 2021. Le groupe Vice Society s’en est également pris au département d’Indre-et-Loire, au mois de juillet.

On lui connaît au total une centaine de victimes dans le monde, dont un nombre important d’organisations du secteur de l’éducation, notamment aux États-Unis, où il s’est récemment illustré par une cyberattaque contre le groupement des écoles publiques de Los Angeles (LAUSD, Los Angeles Unified School District).