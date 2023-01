Anssi : un vétéran de l’agence revient prendre le gouvernail

C’est lors du Conseil des ministres du 4 janvier 2023 que Vincent Strubel, directeur de l’opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés (OSIIC), a été nommé aux commandes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Cette nomination a été immédiatement saluée par beaucoup comme un changement dans la continuité. Vincent Strubel n’est en effet pas étranger à l’Anssi ni, plus largement, à l’écosystème français de la cybersécurité : c’est un ancien de l’Agence qui ne sera finalement resté à l’Osiic qu’un peu plus de deux ans et demi. Mais avant cela, cet ingénieur général des mines avait déjà passé plus de 15 ans à l’Anssi, jusqu’à en être sous-directeur Expertise durant près de 6 ans.

Dans un communiqué de presse, Vincent Strubel qualifie son retour à l’Agence pour la diriger « d’immense honneur » : « j’ai la grande joie de retrouver des équipes formidables, dont le savoir-faire est unanimement reconnu. J’ai la chance de prendre mes fonctions en ayant à mes côtés Emmanuel Naëgelen, directeur adjoint de l’agence depuis janvier 2021. Nos défis sont nombreux, mais nous saurons les relever avec l’exigence et le sens de l’intérêt général qui caractérisent l’agence depuis sa création ».

Emmanuel Naëgelen avait été nommé directeur général de l’Anssi par intérim fin décembre dernier, dans l’attente de la désignation du successeur de Guillaume Poupard. Ce dernier avait précédemment annoncé publiquement lui-même son départ prochain de l’Anssi dans un billet sur LinkedIn. Peu de temps après, Docaposte avait annoncé son arrivée, au 1er janvier 2023, au sein de son comité exécutif, au poste de directeur général adjoint.