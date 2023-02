Ransomware : LockBit ajoute du vert à son arsenal

Trois parfums, une même odeur nauséabonde. Les opérateurs de la franchise LockBit viennent d’élargir l’éventail de rançongiciels qu’ils mettent à la disposition de leurs affidés pour finaliser leurs cyberattaques.

Une capture d’écran de l’interface destinée aux affidés, partagée sur Twitter par vx-underground, fait ainsi ressortir une option pour les systèmes Linux/ESXi, et trois pour les systèmes Windows : LockBit Red (à savoir, LockBit 2.0), LockBit Black (issu du code de BlackMatter), et LockBit Green.

Ce dernier est en fait basé sur le code source d’un autre ransomware : celui de la PME mafieuse Conti. De premiers échantillons en sont déjà connus.

Le code source de différentes versions du ransomware utilisé par Conti et ses membres a été diffusé par l’un d’eux, en mars 2022.

Pour mémoire, juste après l’invasion de l’Ukraine, la franchise Conti a pris clairement position en faveur de la Russie. Dans un message publié sur leur site vitrine, le gang avait ainsi annoncé son « soutien complet au gouvernement russe ».

Peu après, le message avait été légèrement nuancé, le groupe menaçant d’utiliser ses « pleines capacités pour lancer des mesures de rétorsion, dans le cas où les va-t-en-guerre occidentaux tenteraient de toucher des infrastructures critiques en Russie ou dans des pays russophones ».

Lockbit ransomware group has informed us they have acquired a 3rd ransomware variant.



- Lockbit Red

- Lockbit Black

- Lockbit Green



They also have modified their ESXI ransomware variant.



Yes, they actually wrote "TLP:RED" in the image. pic.twitter.com/Oacbl2ZJk7