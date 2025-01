2024 : une année phare pour la lutte contre la cybercriminalité

À l’automne 2020, le Club informatique des grandes entreprises françaises, le Cigref, dénonçait, dans une lettre adressée au Premier ministre d’alors, Jean Castex, « l’insuffisance des réponses de la communauté internationale » face à la menace des rançongiciels.

Ce message intervenait alors que cette menace commençait à peine à se développer contre les entreprises, s’affichant à un niveau bien inférieur à ceux qu’elle allait atteindre au cours des années suivantes. Elle était toutefois déjà suffisamment visible et significative pour attiser des inquiétudes somme toute justifiées.

Les forces de l’ordre de nombreux pays à travers le monde n’étaient pour autant pas ignorantes de la menace ni passives face à elle. Début 2021, Europol s’en est ainsi pris à Emotet, bien connu pour son rôle aux avant-postes des cyberattaques avec ransomware. Les enseignes NetWalker et Egregor ont également été frappées à la même période.

Ce n’était toutefois qu’une mise en jambes. Le rythme des opérations judiciaires contre les cybercriminels allait s’accélérer. Jusqu’à – au moins – une année 2024 spectaculaire. Rétrospective.

Un début d’année en fanfare

Le 20 janvier 2024, le Service fédéral de supervision financière de Russie a annoncé le démantèlement du groupe de ransomware « SugarLocker », responsable de multiples cyberattaques contre des institutions financières russes. L’opération, menée en collaboration avec le FSB et le ministère de l’Intérieur, a conduit à l’arrestation de cinq individus et à la saisie de plus de 50 millions de roubles en cryptomonnaies. Les autorités ont également confisqué des équipements informatiques et des documents prouvant l’implication des suspects dans ces activités criminelles.

Le 19 février 2024, les forces de l’ordre de plusieurs pays, dont la France, lançaient le volet public d’une importante opération de déstabilisation à l’encontre de la franchise mafieuse LockBit 3.0. Le voile était levé sur l’opération Cronos, dont les répercussions ont fortement marqué l’écosystème de la cyber-extorsion tout au long de l’année.

Dans la foulée, le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d’accusation inculpant les ressortissants russes Artur Sungatov et Ivan Kondratyev, alias Bassterlord, d’avoir utilisé la variante de ransomware LockBit. En juin 2023, Bassterlord avait revendiqué une cyberattaque contre TSMC.