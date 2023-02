Les États-Unis et le Royaume-Uni imposent des sanctions aux membres du groupe TrickBot

Les autorités américaines et britanniques ont sanctionné sept membres présumés du groupe cybercriminel TrickBot, qui ont également des liens avec les services de renseignement russes.

Le département américain du Trésor a annoncé jeudi les sanctions conjointes et a détaillé l’effort coordonné avec le gouvernement britannique. Actif depuis 2016, le malware TrickBot a été utilisé pour déployer des ransomwares et a infecté plus de 140 000 machines entre 2020 et 2022 seulement. Le cheval de Troie bancaire a été utilisé dans les opérations des groupes de ransomware Conti et Ryuk.

En plus de leur implication présumée dans TrickBot, les « membres actuels » du groupe sont associés aux services de renseignement du gouvernement russe. « Les préparatifs du groupe Trickbot en 2020 les alignaient sur les objectifs de l’État russe et le ciblage précédemment mené par les services de renseignement russes », a déclaré le département du Trésor américain dans un communiqué de presse. « Cela incluait le ciblage du gouvernement américain et des entreprises américaines ».

Ce n’est pas la première judiciaire contre un membre présumé de TrickBot. Le développeur Alla Witte a été inculpé en 2021 pour son implication présumée dans le groupe cybercriminel. Cependant, l’annonce de jeudi est la « toute première sanction de ce type pour le Royaume-Uni », selon le département du Trésor. Par conséquent, les entreprises ou les particuliers qui travaillent avec des membres de TrickBot sanctionnés pourraient avoir à faire face à des conséquences juridiques.

Le département américain du Trésor a également souligné une augmentation de l’activité de TrickBot pendant la pandémie. La menace a augmenté de manière si significative qu’elle a conduit Microsoft à prendre des mesures pour perturber 94 % de l’infrastructure de TrickBot en octobre 2020. Cependant, le démantèlement n’a eu qu’un effet temporaire.

Les cibles de TrickBot comprenaient des infrastructures critiques, des hôpitaux et d’autres organismes de santé. En 2020, les forces de l’ordre aux États-Unis et au Royaume-Uni ont émis des avis à l’intention du secteur de la santé, mettant en garde contre une augmentation des attaques impliquant TrickBot.