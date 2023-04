OpenAI GPT : Recorded Future lance un modèle taillé pour le renseignement sur les menaces

Recorded Future a intégré un composant d'intelligence artificielle (IA) à sa plateforme de renseignements sur les menaces, permettant une analyse factuelle approfondie sur diverses données, allant des recommandations de correction de vulnérabilités aux groupes de menaces actifs.

La société de cybersécurité a lancé mardi ce qu'elle nomme la « première IA au monde pour le renseignement sur les menaces », afin d'aider les entreprises à naviguer dans un paysage de menaces en constante évolution. L'IA est disponible uniquement pour les clients de Recorded Future et a été entraînée sur plus de 40 000 notes d'analystes de l'Insikt Group, la division de recherche sur les menaces de l'entreprise.

Appelée Recorded Future AI, cette nouvelle offre vise à améliorer la capacité des entreprises à traiter des volumes massifs de données et à pallier la pénurie de compétences en cybersécurité. En plus de l'analyse des menaces de l'Insikt Group, le modèle a été formé sur l'ensemble des données propriétaires de Recorded Future, incluant du texte, des images et des données techniques extraites du web et du dark web.

Lorsque les clients recherchent des renseignements sur les menaces de Recorded Future, ils reçoivent désormais un résumé approfondi. Les entreprises peuvent soumettre des requêtes au modèle OpenAI GPT et obtenir les recommandations d'un analyste basées sur les détails de cette requête. Cela pourrait, par exemple, aider à gérer les vulnérabilités, un problème persistant pour les entreprises de toutes tailles.

Craig Adams, directeur des produits et de l'ingénierie chez Recorded Future, estime que Recorded Future AI se distingue grâce au vaste ensemble de données de renseignements sur les menaces du fournisseur. Les chercheurs parcourent constamment le web ouvert, les forums du dark web et les indicateurs techniques pour mettre à jour l'Intelligence Cloud de Recorded Future, qui contient plus de 100 téraoctets de textes, d'images et d'autres données techniques.

Recorded Future AI fournit des renseignements exploitables pour aider à résoudre les trois principaux problèmes de sécurité auxquels les entreprises sont confrontées : des quantités écrasantes de données, une pénurie de compétences en cybersécurité et des acteurs innovants en matière de menaces. Le modèle d'IA a été bien accueilli par les clients lors d'un lancement furtif précédent, qui l'ont considéré comme un outil de gain de temps.

Recorded Future AI est immédiatement disponible pour tous les clients de l’entreprises dans le monde entier.