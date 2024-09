Mastercard va s'offrir Recorded Future pour 2,65 milliards de dollars

Mastercard a annoncé son intention d’acquérir Recorded Future, un fournisseur de renseignements sur les menaces, pour 2,65 milliards de dollars. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de cybersécurité de Mastercard alors que les menaces dans le secteur financier continuent d'augmenter.

Recorded Future, fondé en 2009, possède une vaste base de données et a intégré des technologies d'intelligence artificielle, y compris des composants génératifs, pour aider à identifier les menaces et recommander des correctifs de vulnérabilités.

Craig Vosburg, Chief Services Officer chez Mastercard, a déclaré, dans un communiqué de presse : « la confiance est la base de toute relation. Recorded Future complète notre offre pour apporter une tranquillité d'esprit accrue avant, pendant et après les transactions de paiement. Ensemble, nous innoverons plus rapidement, créerons des modèles plus intelligents et anticiperons les menaces émergentes ».

Recorded Future continuera à opérer comme une filiale indépendante de Mastercard. Christopher Ahlberg, CEO de Recorded Future, a confirmé que la plateforme resterait ouverte et indépendante.

Jon Oltsik, analyste chez Enterprise Strategy Group, estime que cette acquisition pourrait permettre à Mastercard d'offrir des services d'analyse des renseignements sur les menaces à ses clients. Il a également noté que cela pourrait être lié à la conformité PCI DSS, avec Recorded Future jouant un rôle de centre de partage et d'analyse des informations pour l'industrie des cartes de paiement.

Josh Lefkowitz, CEO de Flashpoint, a salué cette acquisition comme un signe de la reconnaissance croissante de l'importance des renseignements sur les menaces pour protéger les entreprises contre les cyberattaques.

Cette acquisition s’inscrit dans une série de rachats dans le domaine de la cybersécurité pour Mastercard, qui avait précédemment acquis NuData Security en 2017 et Baffin Bay Networks en 2023.