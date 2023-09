Cyberattaque : la Fondation de France se refuse à indiquer s’il y a eu chiffrement

Ce mardi 19 septembre, la Fondation de France adresse un courriel à ses partenaires. Nos confrères de l’Informé en ont pris connaissance et le citent : « notre système informatique a fait l’objet d’une intrusion frauduleuse. Nous avons mobilisé les experts certifiés par l’Anssi spécialisés dans ce type d’attaque ».

Plus loin, la Fondation ajoute : « par mesure de précaution, l’ensemble de nos systèmes (sont) à l’arrêt, le temps d’établir un diagnostic approfondi ». La surface exposée par la Fondation fait effectivement apparaître plusieurs systèmes ne répondant plus aux sollicitations externes : un serveur de messagerie, une système d’accès distant Citrix Gateway, ainsi qu’un système de partage de fichiers volumineux LiquidFiles. Ni le serveur de messagerie, ni l'instance Citrix Gateway ne semblent avoir été récemment affectés par des vulnérabilités non corrigées, selon les données du moteur de recherche spécialisé Onyphe.

Contactée par LeMagIT, une porte-parole de la Fondation, réitère les propos tenus à nos confrères : « cette cyberattaque n’a aucun impact sur la sécurité des dons, les informations bancaires ou les flux financiers, tous déconnectés du système » affecté par l’intrusion.

A ce stade, pas question de dire s’il y a eu, ou pas, chiffrement de données sur le périmètre isolé : « pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne souhaitons donner aucune information technique sur la situation tant que les investigations sont en cours ». Celles-ci ont été confiées à un « prestataire de réponse aux incidents de sécurité qualifié par l’Anssi », qui ne sera pas nommé.

Face à notre insistance, pour savoir si un chiffrement de données a été constaté, la Fondation motive son refus de répondre par les « préconisations de l’Anssi », ainsi que par le suivi « des recommandations des experts avec lesquels nous travaillons », à savoir le prestataire assurant la gestion de la crise.

La Fondation de France se présente comme le « premier réseau de philanthropie en France », réunissant « donateurs, fondateurs, bénévoles et porteurs de projet sur tous les territoires ». Elle s’appuie notamment sur six fondations régionales et abrite 977 fondations, à l’instar de celles de Groupama Asset Management, d’Adecco, d’Astrazeneca, de Berger-Levrault, et des laboratoires La Roche Posay.

A l’occasion de séisme qui a touché le Maroc au début du mois de septembre, la Fondation de France a immédiatement mobilisé 250 000 euros et lancé un appel aux dons, indiquant avoir collecté plus de 6 millions d’euros.