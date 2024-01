Baromètre annuel du Cesin : des progrès, mais des réponses qui interrogent

Le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (Cesin) vient de rendre publics les résultats de la dernière édition du sondage réalisé par OpinionWay, réalisé auprès de ses adhérents.

Plus de 450 personnes ont participé à cette édition, dont 48 % de grandes entreprises et 40 % d’ETI. Dans le lot, 15 % relèvent des services publics.

Mauvaise nouvelle dans cette édition, 49 % des sondés disent avoir constaté au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, soit quatre points de plus que l’an dernier. C’est la fin d’une série de trois annéesde baisse consécutive.

La notion de cyberattaque est stable, mais mérite d’être rappelée : c’est « le fait de subir un acte malveillant envers un dispositif informatique, portant atteinte de manière significative à la confidentialité et/ou à l’intégrité de l’information de l’entreprise ou encore à la disponibilité du système d’information, entraînant des pertes financières significatives et/ou une atteinte à l’image de l’entreprise et/ou des efforts significatifs de défense pour contenir et traiter l’attaque ».

Surtout, « nous ne comptons pas là les tentatives d’attaques qui ont été arrêtées par [les] systèmes de prévention ». Dans la perspective de cette définition, une cyberattaque détectée et bloquée à un stade si précoce que les efforts de traitement nécessaires sont soit, très limités, soit inexistants, n’est pas comptée comme telle.

A l’inverse, une cyberattaque est avérée si elle est décelée et nécessite « des efforts significatifs » pour être contenue et traitée, même s’il n’y a pas eu déploiement ni déclenchement de rançongiciel, notamment.

De la même manière, selon 9 % des répondants concernés déplorent une « extorsion »… alors que le ransomware relève de la tentative d’extorsion. Faut-il en déduire que ceux qui se sont dits victimes d’extorsion ont cédé au chantage et payé une rançon ? Cela expliquerait que les 20 répondants en question déplorent une « extorsion » et pas seulement une tentative d’extorsion…

Pour précise et équilibrée qu’elle puisse paraître, cette définition laisse une place assez importante à l’interprétation. Et cela vaut également pour la manière dont certaines questions sont posées, ainsi que pour certaines réponses proposées. Et ce problème apparaît dès la question des conséquences des cyberattaques constatées.

Des incohérences

Au total, nous avons donc 40,5 répondants disant avoir victimes d’au moins une cyberattaque et d’un chiffrement de données par un ransomware. Mais quelques questions plus loin, ce sont 50 répondants qui disent avoir été frappés par une cyberattaque avec rançongiciel « avec chiffrement de tout ou partie de nos données ».

Un chiffre auquel il faudrait ajouter 18 répondants reconnaissant une cyberattaque avec ransomware assortie d’un « vol de données et chantage à la divulgation ».

Selon le Cesin, il faudrait additionner les 40 répondant indiquant avoir été victimes de chiffrement de données par ransomware à celles (les 8 % de 225 répondants évoqués plus haut) ayant déploré une exfiltration de données « via ransomware ». Mais pour aboutir à 57 personnes. Et tant pis si cette addition n’a pas de sens s’il considère, comme le Cesin explique qu’il le faut, qu’une « même attaque peut cumuler plusieurs catégories d’impact ».

Plus préoccupant, 43 % des sondés concernés par une cyberattaque évoquent, comme vecteur initial, l’exploitation d’une faille. Vulnérabilité non patchée ou défaut de configuration ? 34 % des sondés évoquent des « vulnérabilités résiduelles permanentes » et 33 % « négligence ou erreur de manipulation ou de configuration ». Ces chiffres s’avèrent relativement stable sur deux ans.

Des points positifs ? 95 % des sondés disent avoir déployé l’authentification à facteurs multiples (MFA), contre 81 % un an plus tôt. La détection et la réponse sur les hôtes (EDR) ? 95 %, en progression de 14 points sur un an, et de 31 points sur deux ans. Mais pour quels effets concrets ?

Le Cesin lui-même ne célèbre rien de plus qu’une « stabilisation » des attaques avec rançongiciel.