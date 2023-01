Cyberattaques : ces services utilisés pour voler vos données

Dans le cadre de cyberattaques avec ransomware en double extorsion, non seulement les cybercriminels chiffrent les données de leur victime, mais ils en volent au préalable. De quoi menacer de les vendre ou de les divulguer si la rançon demandée n’est pas payée en temps et en heure. Certains cybercriminels ont même abandonné le chiffrement pour se contenter du chantage à la divulgation, ou vente, des données de leurs victimes.

Mais de l’exfiltration de données peut également survenir durant d’autres phases de l’attaque, par exemple pour « sortir » du système d’information de la victime des données d’authentification récoltées dans la mémoire de systèmes Windows compromis, avec un outil tel que Mimikatz.

Différents supports d’exfiltration

Le modèle ATT&CK du Mitre recense 9 principales techniques d’exfiltration de données utilisées par des attaquants. Cyentia en souligne 5 principales : l’exfiltration via un service Web, via un canal de communication de commande et de contrôle (C2), le transfert vers un compte de services cloud, l’exfiltration automatisée, et le transfert par blocs de taille limitée.

Les outils utilisés peuvent varier, d’un simple client FTP à un cheval de Troie permettant un accès à distance (RAT, Remote Access Troyan), en passant par des outils de réplication de données comme Rclone. Certaines franchises ont même développé leurs outils propres, à l’instar d’ExMatter (BlackMatter), ExByte (BlackByte), ou encore StealBit (LockBit).

L’outil impliqué peut varier en fonction de la destination. Mais certaines sont finalement bien connues pour être régulièrement utilisées par des cybercriminels. Alors même qu’il s’agit de services légitimes.