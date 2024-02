Automatisation, optimisation, gouvernance : les chantiers de Starburst

L’éditeur, principal contributeur du projet open source Trino, oriente depuis plus de deux ans sa feuille de route pour prendre en charge les architectures Data Lakehouse ouvertes et l’approche Data Mesh.

Celui qui maintient, à la différence de la plupart de ses concurrents, une plateforme sur site (ou non managée) rencontre en France un certain succès auprès des banques, des opérateurs télécoms et des industriels. Depuis 2021, il mise fortement sur son offre SaaS, Starburst Galaxy.

Cette plateforme cloud, à mi-chemin entre un Lakehouse ouvert et un outil de fédération de requêtes, concentre les développements chez l’éditeur. Les mises à jour régulières sont ensuite converties dans Starburst Enterprise à un rythme soutenu, à raison d’une par mois.

En novembre dernier, l’éditeur faisait état de ses avancées et des projets en cours. L’automatisation de la gouvernance et de l’optimisation de la gestion des données sont deux de ses priorités.

Une meilleure gouvernance En effet, Starburst a introduit un mécanisme de traçabilité des données afin de suivre les transformations de données depuis la source connectée à Galaxy jusqu’à leur mise à disposition en tant que produit de données. De même, dans son data catalog, une fonctionnalité de « profiling » permet d’obtenir des informations statistiques sur les vues et les tables (type de données, nombre de valeurs uniques, valeurs minimum et maximum, présence de Null, etc.). Cette observation des données est complétée par un moteur de règles. Il est par ailleurs possible de masquer des colonnes et exclure des lignes suivant le profil des utilisateurs. Cela va de pair avec un système de gestion de rôle et des accès (RBAC/ABAC). Pour compléter le tout, l’éditeur est en train de développer un système automatisé de classification de données. Celui-ci s’appuie sur des classifieurs pouvant agir dans des catalogues, des schémas, des tables et des vues matérialisées. Ils sont chargés de « scanner » les colonnes et de proposer des étiquettes correspondantes. L’objectif ? Détecter des informations personnelles identifiables (PII) comme des IBAN, des adresses personnelles, des numéros de sécurité sociale, etc. Dans cette préversion publique, l’outil est davantage adapté aux besoins des entreprises américaines. En ce qui concerne les performances de Galaxy, Starburst poursuit les efforts de compression, de nettoyage automatisé des données et de gestion de la rétention, moyennant la collecte de statistiques sur les données. Sur ce volet, l’éditeur prévoit d’améliorer l’exécution des jobs SQL et des mises à jour incrémentales des vues matérialisées, à l’instar de ce que propose dbt Labs, au premier semestre 2024.

Optimiser les ingestions et les transformations de données Oui, comme ses concurrents, Starburst entend simplifier l’ingestion de données en presque temps réel. Il a lancé en préversion privée un connecteur vers des topics Apache Kafka compatibles avec la version open source du framework ou la distribution commerciale de Confluent. L’ingestion en continu et la gouvernance automatisée des données sont deux caractéristiques phares, selon Donald Farmer, analyste et fondateur de ThreeHive Strategy, auprès d’une publication sœur du MagIT. « La capacité de charger un lac de données en quasi-temps réel à l’aide de Kafka est une demande très courante de nos jours, même si elle ne concerne pas tous les cas d’usage. Starburst se devait de répondre à cette demande ». Ce système extrait les données des topics au format JSON, fait correspondre les identifiants contenus dans le fichier source à des colonnes dans des tables Apache Iceberg, tandis que les métadonnées sont envoyées vers le métastore de Starburst basé sur Apache Hive. Plus tard, l’éditeur prévoit de prendre en charge l’ingestion de fichiers, tout comme il entend faciliter le partage des produits de données. « De manière générale, avec les tables Iceberg, nous avons notre métastore et nous pouvons nous connecter aux métastore des clients, par exemple, un Hive ou AWS Glue », relate Victor Coustenoble, Solutions Architect Senior Manager SEMEA chez Starburst. « Nous sommes également en train de développer un métastore “pur” Apache Iceberg pour Starburst Enterprise ». Outre ces optimisations, l’éditeur a dévoilé en septembre dernier PyStarburst, une librairie permettant d’implémenter des DataFrames Python. Les utilisateurs les plus avancés de Starburst Galaxy ont donc une deuxième méthode, en sus du langage SQL, pour effectuer des transformations de données. D’autres outils permettent de manipuler les données gérées avec Starburst en Python. Deux d’entre eux sont liés directement à Trino, Ibis et trino-python-client. Il est aussi possible de passer par dbt, Apache Superset ou encore Querybook, suivant les besoins. PyStarburst est en réalité une intégration spécifique d’Ibis, un outil compatible avec près d’une vingtaine de moteurs de base de données, dont PostgreSQL, BigQuery, Clickhouse ou encore MySQL. Avec la préversion publique de « Text to SQL » et de « SQL to Text », il s’agit à l’inverse de simplifier l’accès à la plateforme de fédération de requêtes par un plus grand nombre d’utilisateurs. Comme bon nombre d’acteurs sur le marché, Starburst exploite les modèles d’IA générative pour générer ou expliquer des requêtes SQL. « D’autres entreprises proposent également des solutions d’analyse de données qui mettent l’accent sur le traitement en temps réel, l’intégration de l’intelligence artificielle et les services basés sur le cloud », déclare Donald Farmer. « Par rapport à ses concurrents, l’argument de vente unique de Starburst tient au fait que son architecture est fondée sur Trino, un projet open source, ce qui peut attirer les organisations qui recherchent plus de flexibilité et moins de dépendance à l’égard d’un fournisseur ».