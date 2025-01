Galaxy AI : Samsung muscle son offre pour les entreprises

Hier soir, lors du Galaxy Unpacked 2025, le géant coréen a fait la lumière sur ses smartphones Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Les variantes S25 et S25 Ultra sont déclinées dans une édition entreprise (leurs caractéristiques sont reproduites en encadré plus bas). Ces fleurons embarquent, comme leurs prédécesseurs, Galaxy AI. Sous ce nom, Samsung place l’ensemble des fonctionnalités d’IA et d’IA générative accessibles par les usagers des smartphones.

Le constructeur décline et étend Galaxy depuis l’annonce des Galaxy S24, en janvier 2024. La sortie des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, en juillet dernier, avait été l’occasion pour Samsung de peaufiner les fonctionnalités phares.

Galaxy AI évolue par petites touches

Avec les Galaxy S25, l’on retrouve ainsi « entourer pour chercher », une fonctionnalité développée en partenariat avec Google. Elle permettait déjà d’encercler des images afin de les chercher sur le Web. L’outil reconnaît désormais les numéros de téléphone, les adresses email, les QR codes et les URL affichés à l’écran. Il permet ainsi de lancer un appel, ouvrir une boîte mail et accéder à des sites Web. Pour ce faire, Google et le constructeur coréen s’appuient sur les grands modèles de langage multimodaux Gemini. Les deux partenaires ont également développé une technologie nommée « recherche naturelle ». Elle permet de rechercher textuellement ou vocalement des images, par exemple en disant : « retrouve-moi des photos de la conférence que j’ai suivie il y a une semaine ». Celle-ci est déclinée pour éditer les images. Les modèles Gemini permettent également d’interpréter les flux vidéo et audio.

Du côté des fonctions développées exclusivement par Samsung, Now Brief doit offrir un moyen de récapituler l’emploi du temps de l’utilisateur et d’envoyer des rappels à des moments clés de la journée, le matin et le soir. Ce résumé contient également des informations sur la météo et sur le score d’énergie de l’usager. Now Bar est une barre de raccourcis proposant des suggestions. Now Brief cache les prémices d’un Knowledge Graph. En juillet dernier, Samsung a racheté l’entreprise Oxford Semantic afin de développer ce que la communication du géant coréen appelle un « moteur de données personnelles ». Toutefois, comme le signale Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester, Now Brief ne « permet pas encore de prendre des actions en notre nom ». En clair, ce knowledge graph n’est pas encore connecté à un système agentique.

Par ailleurs, la traduction automatique des pages Web et des appels a été améliorée. Il est également possible d’obtenir une lecture à voix haute sur n’importe quel site Web depuis le navigateur Samsung Internet. En outre, la production de résumé écrit par mail et la suggestion de SMS ont été affinées.

Le tout semble bénéficier des gains de performance apportés par le SnapDragon 8 Elite de Qualcomm, un SoC doté de huit cœurs, gravé en 3 nm. Si le constructeur ne précise pas les modifications opérées sur ce composant personnalisé pour ses appareils Galaxy, Samsung assure que les gains de performance sont en moyenne de 30-35 %, entre les Galaxy S25 et S24. Le NPU Hexagon, la puce responsable des traitements d’IA, serait 40 % plus performant. Dans sa rapide prise en main du S25, LeMagIT a constaté une plus grande réactivité des applications et des fonctions de GenAI qu’avec son prédécesseur.

Dans l’application d’enregistrement vocal des Galaxy S25, Samsung inclut une « gomme » audio afin de supprimer les bruits parasites et de séparer les voix des sons ambiants. L’assistant photo incorpore, lui, une fonction de « montage par IA » pour éditer des clips d’une durée maximale de 90 minutes chacun (et jusqu’à 180 minutes si plusieurs prises).