Intel et Nvidia visent les stations de travail d'IA avec leurs derniers systèmes sur puce

Intel et Nvidia ont présenté des systèmes sur puce destinés aux postes de travail des entreprises où l'IA deviendra la norme.

Lors de la conférence Mobile World Congress (MWC) 2024 qui s'est tenue cette semaine à Barcelone, en Espagne, Nvidia a lancé deux GPU légers pour les stations de travail mobiles légères. Intel a également présenté un processeur Core Ultra avec GPU intégré.

Les fabricants de puces et de PC améliorent leurs gammes de produits pour répondre aux besoins des entreprises qui se préparent à exécuter des tâches basées sur l'IA dans les logiciels d'entreprise. Le cabinet d'analystes IDC s'attend à ce que les PC exécutent ces tâches localement grâce à un système sur puce (SoC) spécialement conçu à cet effet.

« Avec de nombreux nouveaux traitement passant sur les stations de travail qui incluent l'IA - systèmes de modélisation, création graphique, édition vidéo, exploration pétrolière et gazière, etc. - il est logique d'avoir un sous-système GPU pouvant être utilisé pour l'accélération de l'IA », a déclaré Jack Gold, analyste principal chez J. Gold Associates.

Selon IDC, les livraisons de PC dits d'IA représenteront 60 % de l'ensemble des livraisons de PC dans le monde d'ici 2027, soit plus de 167 millions d'unités. Le cabinet d'analyse s'attend à ce que les livraisons de PC IA atteignent près de 50 millions d'unités cette année.

Les GPU RTX légers de Nvidia

Nvidia a conçu ses nouveaux GPU RTX 500 et RTX 1000 pour l'accélération de l'IA dans les stations de travail mobiles les plus légères. Le fondeur vend également des GPU RTX plus puissants pour des stations de travail de milieu et de haut de gamme plus rapides et plus coûteuses.

Nvidia lance généralement des GPU pour les stations de travail haut de gamme avant de s'attaquer aux modèles moins puissants, relève Shane Rau, analyste chez IDC : « l'introduction de ces produits d'entrée de gamme pour les stations de travail portables verra probablement leurs caractéristiques passer dans les GPU discrets pour PC portables ».

Nvidia construit ses GPU RTX en utilisant l'architecture Ada Lovelace. Un SoC Ada comprend une unité de traitement neuronal (NPU) en tant que composant CPU et un GPU Nvidia RTX avec des Tensor Cores pour le traitement de l'IA. La NPU gère l'IA légère, tandis que le GPU s'occupe des tâches nécessitant une plus grande puissance de traitement.

Les GPU RTX 500 et 1000 apportent respectivement jusqu'à 154 billions d'opérations par seconde et 193 TOPS pour l'IA.

Les GPU sont disponibles dans la station de travail Precision 3280 de Dell Technologies, présentée cette semaine et dont la disponibilité est prévue pour le 26 mars. D'autres fabricants d'ordinateurs proposent des stations de travail utilisant les GPU Nvidia, notamment HP, Lenovo et Micro-Star International.