Unisys : du code source « exfiltré » lors d’une cyberattaque en 2022

C’est une simple phrase qui a attiré l’attention d'un internaute et l’a amené à contacter la rédaction. Elle se trouve dans la déclaration réglementaire annuelle d’Unisys à la SEC, le gendarme des marchés boursiers américains, le formulaire 10-K pour 2023, tout juste publié.

Cette phrase est explicite : « en 2022, l'entreprise a révélé une cyberattaque impliquant notre environnement de laboratoire logiciel, qui n'a pas causé d'interruption de service pour nos activités ou, à notre connaissance, pour nos clients, mais qui a entraîné l'exfiltration du code source de nos logiciels de cybersécurité, de produits et de plateformes ».

En pleine torpeur estivale, le 3 août 2022, La franchise mafieuse Alphv, aussi appelée BlackCat, publie la revendication d’une cyberattaque contre Unisys. Ça ne dure pas longtemps : la revendication, datée du 28 juillet, est supprimée moins d’une heure plus tard. Mais elle est inquiétante.

Les opérateurs d’Alphv assuraient ainsi avoir eu accès à « tous les entrepôts de code source de tous produits, y compris le code source complet de Stealth Security ». De quoi permettre, selon les cybercriminels, de « déployer des agents, des serveurs, d’utiliser l’API, etc. ». Des captures d’écran de code source venaient étayer leurs propos. L’une d’entre elles semblait liée à la solution Stealth(identity) SaaS, voire à son client mobile uAuthenticator.

La gamme Stealth d’Unisys recouvre notamment des solutions de microsegmentation basée sur l’identité et plus généralement d’accès réseau sans confiance (ZTNA), d’authentification à facteurs multiples (MFA), y compris pour les environnements de cloud hybride.

Ce qui passait alors pour une potentielle compromission de code source fermé rappellait déjà d’autres cyberattaques, à l’instar de Solarwinds, mais également, dans le domaine simplement crapuleux, Exagrid, qui avait été attaqué par le groupe Conti.

La phrase du formulaire 10-K d’Unisys, pour l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2023, figure dans la section consacrée aux facteurs de risque, et plus précisément dans celle relative aux risques cyber : « des cyberincidents, des failles de sécurité et d'autres perturbations de nos systèmes informatiques se sont produits et continueront de se produire, ce qui pourrait entraîner des coûts importants et nuire à nos activités ».

Des processus internes inadaptés ?

Le 7 novembre 2022, Unisys transmet un formulaire 12b-25 à la SEC, indiquant ne pas être en mesure de publier ses résultats trimestriels dans les délais réglementaires, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022. Pourquoi ? Parce qu’une enquête interne est en cours « concernant certaines questions relatives aux contrôles et procédures de divulgation, y compris, mais sans s'y limiter, la diffusion et la communication d'informations dans certaines parties de l'organisation ».

Le 15 novembre 2022, dans un formulaire 8-K, Unisys indique que cette enquête interne a permis d’identifier des « faiblesses importantes dans les contrôles et procédures de divulgation de la société et dans le contrôle interne de l'information financière en ce qui concerne la conception et le maintien de politiques et procédures formelles efficaces sur les informations communiquées par la fonction informatique et la fonction juridique et de conformité aux personnes responsables de la gouvernance, y compris le directeur général et le directeur financier ».

On y lit également que les systémes d’information d’Unisys « ont été et pourrait, à l’avenir, continuer d’être la cible de diverses formes d’incidents de cybersécurité ».

C’est le 23 novembre 2022 qu’est finalement transmis le formulaire 10-Q pour les résultats du trimestre clôt le 30 septembre 2022. Là, on apprend qu’Unisys s’engage à « améliorer sa politique écrite concernant la remontée des informations en cas d’incidents cyber » et que l’entreprise « a procédé à une évaluation de la dotation en personnel de son équipe de réponse aux incidents ». Toutefois, peut-on lire, « il n'y a pas eu d'incidents ou de vulnérabilités en matière de cybersécurité qui aient eu un effet négatif important sur l'entreprise ».