Détection d’anomalies : Falco s’étendra au-delà du cloud et de Kubernetes

Pour rappel, la CNCF supporte plus de 173 projets et leur attribue des niveaux suivant leur maturité. Il y a trois grands niveaux : sandbox, pour les nouveaux projets, Incubation quand le projet est suffisamment stable et graduate, pour les projets les plus en établis en production.

Récemment, la CNCF a ouvert une enquête après la décision de Buyoant de facturer les builds stables de Linkerd aux gros usagers du Service Mesh, laissant planer un doute sur le processus de graduation.

« Pour obtenir son grade, Falco a dû démontrer à la CNCF qu'il y avait à la fois du volume en matière de contributeurs et de diversité des contributeurs », affirme Loris Degioanni, CTO et fondateur de Sysdig auprès du MagIT. « De plus, le projet est déployé massivement par de grands comptes pour un surcoût minimal de ressources ».

Techniquement, Falco est lié à l’écosystème Linux et s’appuie sur eBPF , une sandbox embarquée qui permet de rendre le système d’exploitation open source programmable sans en toucher le kernel. La technologie s’avère particulièrement utile pour remonter des signaux sur le comportement de machines et de les contextualiser en temps réel.

« Sans cette communauté, et sans prouver qu'elle existe, il est aujourd'hui impossible pour un projet d'obtenir un certificat, ce badge atteste que le projet est à long terme, durable et suffisamment mûr », signale Loris Degioanni.

Le projet lancé en 2016 a été téléchargé plus de 100 millions de fois. En sus de Sysdig, Amazon, Apple, IBM et Red Hat sont des contributeurs réguliers à Falco. La technologie est adoptée par des entreprises comme Qonto, Thales, Vinted, ou encore Shopify.

Élargir la portée de Falco

Outre la révision des requêtes et de l’instrumentation de Kubernetes, Sysdig et les autres contributeurs se sont dernièrement concentrés sur le système de plugins dont les fondations ont été entièrement reconstruites. « L’API Plugin vous permet de collecter des logs à partir de sources multiples et il est souvent intégré avec des produits comme Okta ou GitHub », explique Loris Degioanni. « Donc aujourd'hui, traditionnellement, vous pourriez utiliser Falco pour détecter des choses comme un utilisateur qui a modifié un fichier binaire dans un conteneur, par exemple ».

Lors de la KubeCon, les responsables du projet ont évoqué les plugins pour les événements d’audit de GKE et de GCP, de Box, les événements en temps réel de Salesforce et la récupération des métadonnées des clusters Kubernetes.

Par ailleurs, l’API Plugin est dotée de nouvelles capacités pour récupérer les événements asynchrones, les logs, d’un système de reconfiguration dynamique et de deux SDK pour Go et C++. Prochainement, ce framework permettra de récupérer des informations sur les fichiers de description (« très utile pour la détection d’anomalies »), des types de données d’états plus complexes (Falco ne supporte actuellement que des integers et des strings), d’afficher des métriques et prendra en charge davantage de langages de programmation.

« De plus en plus d'attaques dans le cloud proviennent d'une multitude d'endroits. Il est donc important que Falco continue d'élargir son champ d'action pour détecter davantage de choses », affirme Loris Degioanni. « EBPF et les conteneurs sont donc à l'origine de Falco, mais l'objectif de Falco est d'être en mesure d'avoir une visibilité totale de n'importe quel service exécuté dans le cloud et en dehors ».

« Je m'attends à ce que Falco prenne en charge de plus en plus d'applications : Slack, Azure Active Directory, etc. », poursuit-il. « Nous avons créé cette architecture modulaire de plugins qui permet d'étendre Falco assez facilement. Et nous voyons la communauté produire de plus en plus d'intégrations ».

Le CTO évoque l’usage des clients de Sysdig qui non seulement déploie la plateforme CNAPP associée pour surveiller des environnements de cloud hybride, mais aussi qui la déploie sur site, notamment dans le secteur de la défense et dans les instances gouvernementales.

En ce sens, les contributeurs ont déjà en tête la feuille de route vers la version 1.0, perçue comme la « prochaine étape logique » pour la communauté.