Pour son concepteur, le zero-trust est une stratégie, pas une technologie

Lorsque John Kindervag a conçu le modèle de sécurité « zero-trust » chez Forrester Research, il l’a d’abord porté comme une stratégie pour aider les organisations à se prémunir contre les cyberattaques et les violations de données.

Pour celui qui travaille désormais chez Illumio en tant qu’évangéliste en chef, le concept a rapidement trouvé un écho auprès des chefs d’entreprise et des fonctionnaires, qui ont très vite souhaité le mettre en œuvre en s’appuyant sur une solution technologique clé en main disponible immédiatement.

Reste que dans son approche « la stratégie et les tactiques sont volontairement découplées et il n’est surtout pas question que la stratégie change. […] Nous voulons que celle-ci permette de mettre fin aux violations de données, qu’elle fasse échouer les autres cyberattaques et qu’elle puisse être mise en œuvre de mieux en mieux au fur et à mesure que la technologie s’améliore. »

Fondamentalement, la sécurité zero-trust (« zéro confiance » ou « sans confiance » en français) traite tous les utilisateurs et toutes les données de la même manière, où qu’ils se trouvent, en éliminant le périmètre traditionnellement défini par le réseau et en partant du principe qu’aucun utilisateur ou appareil n’est a priori digne de confiance, jusqu’à preuve du contraire. Contrairement à ce que certains fournisseurs de technologie pourraient prétendre dans leurs messages marketing, l’approche n’est cependant pas liée à une technologie ou à un produit spécifique.

« Il y a toujours une certaine confusion parce que les gens ne reçoivent pas toujours les bonnes informations », explique John Kindervag, pour qui « beaucoup de gens ont transformé le zero-trust en ce qu’ils vendent actuellement, mais ce n’est pas vraiment le cas pour nous. »

Illumio fournit une technologie de segmentation des clés qui est utilisée dans les environnements de zéro confiance, mais ce n’est pas la panacée, et cela ne vous rendra pas « zero-trust » à 100 % pour autant.