Zscaler : entre promesses du Zero Trust et réalités du marché

Lors de sa keynote à l'événement Zenith Live qui s'est tenu à Prague au mois de juin 2025, Jay Chaudhry a livré sa vision de l'avenir, où convergent sécurité, agilité et IA. Une vision fondée sur trois piliers stratégiques : sécurité renforcée, réduction de la complexité, et accélération de la transformation.

Pour Jay Chaudhry, tout commence à Paris en 2007. « J'avais conçu Zscaler comme une rupture : plus de réseau privé, plus de VPN, juste de la sécurité cloud-native, à la demande. Quand Nicolas Rube, d'Orange Business Services, m'a dit : "pas de journaux aux USA", j'ai su que nous devions dès le départ répondre aux enjeux de souveraineté européenne ».

De son côté, Ivan Rogissart, ingénieur avant-vente au sein de la filiale française, reconnaît une même bascule intellectuelle, née d'un scandale : l'attaque du distributeur Target. « Tout était certifié PCI-DSS. Et pourtant, ils ont perdu des millions de cartes bancaires. Ce jour-là, j'ai compris que le périmètre réseau n'était plus défendable. Le modèle logiciel devait s'imposer ».

Le Zero Trust : révolution ou évolution ?

« Plus d'utilisateur de confiance. Plus de réseau de confiance. On sécurise les accès, pas les tuyaux. Le réseau devient un transport bête », résume Jay Chaudhry. Une logique que Laurent Courtois, directeur général de Zscaler France, traduit dans le quotidien de ses clients : « l'objectif, c'est d'empêcher toute latéralisation de l'attaque. Si un point est compromis, il ne doit pas contaminer le reste ».

Mais attention aux raccourcis. Le Zero Trust n'est pas né avec Zscaler. Popularisé par Forrester en 2010, le concept de sans confiance existait déjà dans les laboratoires militaires américains. La vraie innovation de Zscaler ? L'avoir industrialisé sous forme de service cloud, là où la concurrence restait prisonnière des appliances traditionnelles. Pour autant, le Zero Trust cloud-natif n'est pas une réponse universelle. Plusieurs points de friction subsistent comme la latence réseau, une forte dépendance technologique difficile à inverser et, dans certains cas, des coûts cachés dans la formation et la migration.

Siemens : l'industrie à l'épreuve du Zero Trust

Parmi les cas clients les plus spectaculaires, celui de Siemens s'impose comme une illustration de grande ampleur. Avec 312 000 collaborateurs et 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le géant allemand incarne la transformation d'une industrie traditionnelle.

« Nous avons entamé une transformation complète de notre sécurité. Il y a huit ans, nous parlions encore de démanteler les intranets locaux. Aujourd'hui, nous appliquons les principes du Zero Trust à toutes nos entités », témoigne Hanna Hennig, directrice de la cybersécurité du groupe.

Ironie de l'histoire : Siemens avait été l'un des vecteurs involontaires de l'attaque Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes. Ses équipements industriels, compromis par le ver informatique, avaient retardé le programme nucléaire iranien de six mois. Une telle opération aurait-elle été possible avec une architecture Zero Trust ? Les responsables interrogés restent prudents, évoquant la complexité des environnements industriels où cohabitent systèmes modernes et legacy.

Un autre exemple australien illustre une autre facette du Zero Trust : l'agilité opérationnelle. Une entreprise de logistique temporaire louait des entrepôts pour quelques mois, mais leur mise en service prenait deux à trois mois. « Ce que je veux, c'est que l'entrepôt fonctionne, pas que l'IT prenne le temps de s'installer », avait lancé le PDG à son DSI.

Solution : équiper les terminaux Android d'une carte SIM 4G et d'un agent Zscaler léger. Résultat : le terminal scanne, se connecte au cloud Zscaler, qui redirige l’information vers l’ERP SAP. « En deux heures, tout était opérationnel. Ce qui prenait deux mois est devenu instantané. C’est ça, la promesse du Zero Trust cloud-natif », insiste Jay Chaudhry. Le gain est certes spectaculaire mais soulève des questions sur la dépendance à la connectivité mobile et la robustesse de l'infrastructure.