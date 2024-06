AI Act : Dataiku s’empresse de lancer un programme d’accompagnement

Comme le nom l’indique, il s’agit d’aider les entreprises à se préparer à l’application du texte européen de plus de 450 pages dont la principale caractéristique est d’imposer une pyramide des risques aux projets d’IA. Il entrera en vigueur à la fin du mois de juillet.

« À la suite de l’entrée en vigueur de la loi européenne, toutes les organisations opérant au sein de l’UE disposeront d’une période de transition allant de 12 à 36 mois pour se conformer aux nouvelles obligations relatives aux systèmes à haut risque, entre autres dispositions », indique le communiqué de presse de Dataiku.

Pour rappel, d’ici à douze mois, les systèmes d’IA devront être conformes à l’AI Act, au regard de l’échelle de risques. Les éditeurs ou concepteurs de produits incorporant des modèles d’IA, ce qui couvre aussi bien des smartphones que ChatGPT, auront jusqu’à 36 mois pour se conformer.

Pour vanter son programme, Dataiku joue sur un argument massue : les entreprises qui ne se conforment pas s’exposent à des amendes pouvant atteindre jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % de leur chiffre d’affaires de l’année précédente.

Checklists augmentées, flux de travail et conseils

Pour éloigner ces frais, le programme de Dataiku intègre une solution afin de trier les projets par niveau de risques et des flux de travail permettant de vérifier la conformité du projet à la loi.

Outre cette « checklist » augmentée, l’éditeur propose l’accès à des services de conseil, des moyens pour personnaliser la solution de suivi et de respect de la loi, et bien évidemment de faire de Dataiku la plateforme centrale pour gouverner et mener à bien leurs projets d’IA.

Le programme est ouvert à tous les clients de Dataiku, principalement ceux menant des activités en Union européenne. Et à l’éditeur d’insister sur le fait que les acteurs de secteurs régulés comme les banques et les assurances s’appuient déjà sur sa plateforme pour gouverner leurs projets de machine learning.

« Les fournisseurs de technologie et les entreprises sont tous préoccupés par les effets potentiels de la loi [l’AI Act], mais ne savent souvent pas comment commencer à se mettre en conformité. Des efforts comme ceux-ci aideront les organisations à aller de l’avant en toute confiance », assure Neil Ward-Dutton VP of AI, Automation & Analytics Europe chez IDC, dans le communiqué de presse partagé par Dataiku.

Selon l’aveu même de Sophie Dionnet, vice-présidente monde Produit et Solutions d’entreprise chez Dataiku, le programme est « une solution à court terme pour la mise en conformité, mais une vision à long terme pour la pérennisation de leurs stratégies d’IA ».