Sommet sur l’IA : la France et l’Union européenne répliquent (à) « Stargate »

Petites actions, mais très grandes annonces. Voilà ce que l’on pourrait retenir du sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle organisé par l’Élysée.

Le Président Emmanuel Macron a annoncé le 10 février « 109 milliards d’euros d’investissements privés français et étrangers pour l’IA en France ». Un équivalent à l’échelle du territoire de Stargate, le projet d’investissement de « 500 milliards de dollars » lancé en grande pompe par le président étasunien Donald Trump à la fin du mois de janvier.

Le 11 février, lors de l’événement Business Day, une annexe du sommet sur l’IA, Emmanuel Macron a salué « la confiance des grandes entreprises françaises, dont Iliad, Thales ou Stellantis qui investissent dans des partenariats avec Mistral AI ou dans des data centers » et des « grands investisseurs internationaux », dont MGX et Brookfield.

Fluidstack (10 milliards d’euros), Amazon (6 milliards d’ici à 2031, dont 1,2 milliard déjà annoncé), Apollo pour Digital Reality (5 mds €), Evroc (jusqu’à 4 mds €), Prologis (3,5 mds €), Sesterce (400 millions d’euros) et Telehouse (400 millions €) investiront tous dans des infrastructures cloud ou IA en France. Il faut ajouter l’investissement de « plusieurs milliards » de la part de HPC Capital pour Mistral AI dans un centre de données à Saclay dans l’Essonne, et 3 milliards d’euros promis par Iliad, l’entreprise de Xavier Niel. D’autres acteurs comme Orange et Thales comptent également investir dans les infrastructures d’IA, sans qu’ils précisent les montants engagés.

En France, les plus gros engagements financiers sont orchestrés par le fonds d’investissement souverain des émirats Arabes-Unis MGX et Brookfield, une société de gestion d’actifs canadienne. Le premier entend injecter l’équivalent de 30 à 50 milliards d’euros dans des data centers. Le second promet 20 milliards d’euros, ce qui inclut jusqu’à 15 milliards d’euros qui seront confiés à Data4, un des plus grands opérateurs de data centers en Europe. Les 5 milliards restants seront investis « dans les infrastructures d’IA associées, telles que le transfert de données, les puces dédiées au stockage et la production d’énergie ». Brookfield se donne jusqu’à 2030 pour engager ces fonds.

Pas de nucléaire, pas d’IA

Mais le nerf de la guerre, ce sont les territoires parés à accueillir des centres de données. Et le parc nucléaire français.

« On a une trentaine de sites raccordables et – par le travail qui a été fait avec les services de l’État, RTE et EDF – on a une chose qui n’existe nulle part ailleurs. […] On a des territoires disponibles, ils sont raccordables très rapidement et on sait leur fournir de l’électricité décarbonée “ilotable” et déjà disponible », liste-t-il.

« Ce que nous fournissons en France, c’est une énergie stable grâce à nos centrales nucléaires et à nos énergies vertes, ainsi qu’à l’engagement de construire six nouvelles centrales nucléaires », expliquait plus tôt dans la matinée Éric Lombard, ministre de l’Économie et des Finances. « Cette volonté de fournir une énergie stable à un prix compétitif est certainement l’une des raisons de ces développements ».

« Ils [les groupes engagés dans le projet Stargate N.D.L.R.] vont devoir construire des réacteurs ou des capacités pour mettre de l’électricité. Nous, on l’a déjà : on a exporté l’année dernière 90 térawattheures d’électricité ». Emmanuel MacronPrésident de la République française

Cela représenterait une différence de taille face au programme Stargate annoncé par le président Donald Trump, selon Emmanuel Macron.

« Quand, il y a quelques semaines, on a annoncé, de l’autre côté de l’océan Atlantique, 500 milliards d’investissements pour des capacités nouvelles, ils [les groupes engagés dans le plan américain, N.D.L.R.] vont devoir construire des réacteurs ou des capacités pour mettre de l’électricité. Nous, on l’a déjà : on a exporté l’année dernière 90 térawattheures d’électricité », compare-t-il.

Le président oublie de préciser qu’en sus des remises tarifaires, les constructeurs et opérateurs des centres de données en France auront le droit à des remises d’impôts au mégawattheure. Le dossier de presse du sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle laisse également apparaître quelques projets de facilitations administratives et juridiques. Quitte à déroger à certaines règles d’urbanisme et de protection des espèces actuellement en vigueur.