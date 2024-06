Cyberhebdo du 7 juin 2024 : une cyberattaque affecte lourdement des hôpitaux londoniens

Bienvenue dans l’édition de cette semaine du Cyberhebdo, votre revue de presse dédiée aux dernières nouvelles du front numérique où la cybersécurité est de plus en plus mise à l’épreuve. Au cours de la semaine écoulée, nous avons été témoins d’une série d’incidents qui soulignent l’importance cruciale de la vigilance et de la sécurité informatique dans notre monde interconnecté.

Nous avons relevé six cyberattaques significatives qui ont fait les gros titres à travers le monde, impactant des organisations et des infrastructures dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni (GBR), le Vietnam (VNM), le Canada (CAN), le Mexique (MEX), la Belgique (BEL) et l’Italie (ITA).

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

30/05/2024 – Newfoundland Broadcasting Company Limited (NBCL) (CAN)

La Newfoundland Broadcasting Company Limited, propriétaire de NTV et OZFM, a été victime d’une cyberattaque. L’incident n’a pas affecté les opérations de diffusion de NTV et OZFM, mais a entraîné un accès non autorisé à certaines informations dans l’environnement système. L’entreprise travaille avec des experts en cybersécurité pour comprendre comment les informations ont été obtenues et pour atténuer tout impact potentiel sur les employés et les parties prenantes. (source)

02/06/2024 – Institut technologique de Sonora (Itson) (MEX)

L’Institut technologique de Sonora (Itson) a été victime d’une cyberattaque, durant laquelle un logiciel malveillant a été déployé sur le campus central, affectant les serveurs et les connexions Wi-Fi de l’université. Les équipes d’informatique ont travaillé pour identifier et résoudre le problème, tandis que des systèmes de communication alternatifs ont été mis en place pour permettre la poursuite des activités académiques et administratives. Les cours ont continué normalement, sans interruption, malgré les perturbations causées par l’attaque. (source)

04/06/2024 – Groupe IPM (BEL)

Le groupe de médias IPM a été victime d’une cyberattaque, mais les détails de l’incident ne sont pas encore précisés. L’entreprise a confirmé l’attaque et a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident. Les conséquences de la cyberattaque sur les activités du groupe et les données des utilisateurs ne sont pas encore claires. (source)

04/06/2024 – Synnovis (GBR)

Deux hôpitaux londoniens, Guy’s and St Thomas’ et Kings College, ont déclaré un incident critique après une importante panne informatique, due à une cyberattaque impliquant le groupe de ransomware Qilin. La chirurgie de transplantation au Royal Brompton et Harefield a été annulée, et les hôpitaux voisins prennent en charge des patients supplémentaires. L’incident affecte les services de Synnovis, du groupe Synlab, perturbant notamment les laboratoires de pathologie et les transfusions sanguines, ce qui a conduit à l’annulation ou à la redirection de certaines activités. (source)

04/06/2024 – Vietnam Post Corporation (Vietnam Post) (VNM)

La société Vietnam Post a été victime d’une attaque par ransomware le 4 juin à 3h10, ce qui a perturbé les services postaux et de livraison. L’attaque a eu un impact direct sur les opérations de l’entreprise. Les détails sur l’ampleur de l’attaque et les mesures de réponse ne sont pas encore disponibles. (source)

06/06/2024 – ASST Rhodense (ITA)

L’ASST Rhodense, un établissement de santé italien, a été victime d’une cyberattaque qui a mis hors service ses systèmes informatiques. Les hackers demandent une rançon en échange de la restauration des données. Les détails de l’attaque et de la rançon demandée ne sont pas précisés. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.