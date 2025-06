Cyberhebdo du 27 juin 2025 : Hawaiian Airlines touché par une cyberattaque

Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, notre veille a recensé huit incidents majeurs rapportés dans la presse internationale, touchant six pays : l’Italie (ITA), les États-Unis (USA), le Royaume-Uni (GBR), le Brésil (BRA), l’Espagne (ESP) et la Belgique (BEL). Les États-Unis se distinguent cette semaine comme le pays le plus touché, avec trois attaques recensées sur leur territoire. Cette édition revient en détail sur chacun de ces événements, leurs impacts et les réactions des acteurs concernés.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

19/06/2025 – Prestataire de l’agence régionale bruxelloise du stationnement (BEL)

Un prestataire de l’agence régionale bruxelloise du stationnement a été victime d’une cyberattaque, et des données de ses usagers ont été volées. Les données subtilisées incluent le nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro d’immatriculation du véhicule, numéro de téléphone et numéro de registre national. (source)

19/06/2025 – Glasgow (GBR)

Une attaque cybernétique a touché le conseil municipal de Glasgow, provoquant des perturbations dans les services en ligne et potentiellement entraînant le vol de données client. Les autorités sont en train d’enquêter sur l’incident et les services affectés sont temporairement indisponibles. Les citoyens sont invités à être prudents face aux contacts prétendant provenir du conseil municipal. (source)

19/06/2025 – District scolaire de Bonneville (USA)

Le district scolaire de Bonneville a subi une attaque informatique, ce qui a entraîné la fermeture de son réseau pour des raisons de sécurité. Les programmes d’école d’été sont actuellement perturbés en raison de cette attaque. Aucune donnée n’a été compromise ou perdue lors de l’attaque, grâce à l’intervention rapide de l’équipe de sécurité. (source)

21/06/2025 – Melilla (ESP)

La ville autonome de Melilla est touchée par une panne informatique totale depuis trois jours, empêchant les employés publics de travailler et les administrés de régler leurs affaires. Les techniciens travaillent à résoudre le problème avec l’aide du service de renseignement national. Les causes de la panne ne sont pas encore connues, mais une cyberattaque est soupçonnée. (source)

24/06/2025 – Green River (USA)

La ville de Green River est victime d’une attaque de ransomware qui a touché ses systèmes informatiques, mais il n’y a pas encore de preuve de fuite de données. L’attaque a paralysé les systèmes de la ville, mais les autres organisations locales n’ont pas été affectées. La ville travaille actuellement pour résoudre la situation avec l’aide de la Sweetwater Combined Communications Joint Powers Board. (source)

24/06/2025 – Porto Nacional (BRA)

La municipalité de Porto Nacional a été victime d’une attaque par ransomware, ce qui a compromis les systèmes internes et les services numériques. Les hackers n’ont pas réussi à copier les données en raison de leur grande quantité. Les systèmes affectés étaient les archives internes et le système de cartographie de la ville. (source)

24/06/2025 – Alto Adige (ITA)

Une cyberattaque a visé les systèmes téléphoniques de la région, affectant notamment les centres de contrôle du trafic et les services d’urgence, mais les services de secours sont toujours opérationnels. Les autorités ont activé un système de secours pour maintenir les services essentiels. Les causes de l’attaque sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête. (source)

26/06/2025 – Hawaiian Airlines (USA)

La compagnie aérienne Hawaiian Airlines a confirmé un incident de cybersécurité, qui a affecté certains de ses systèmes informatiques. Mais les vols continuent d’opérer normalement, les réservations et les paiements semblent ne pas être affectés. Néanmoins, l’incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des données des passagers. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.