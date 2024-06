FinOps : Snowflake infuse la gestion des coûts dans sa plateforme

Les clients de Snowflake estiment qu’ils rencontrent très peu de problèmes de performance en contrepartie d’un prix élevé et d’une facturation à première vue cryptique. Si les dirigeants de l’entreprise ont insisté sur les efforts effectués, les keynotes ne permettaient pas de rentrer dans le détail.

Plusieurs sessions évoquaient l’optimisation des coûts sur la plateforme de gestion de données, mais celle à laquelle LeMagIT a assisté était consacrée à la feuille de route de l’éditeur en la matière et une explication des éléments qui impacte la facture finale. La salle, 200 places environ, était pleine. Après 40 minutes de présentation, une vingtaine de personnes attendaient de pouvoir poser leurs questions, signe de l’importance de la thématique.

Les composantes de la plateforme Snowflake

« Vous devez garder à l’esprit trois composantes principales », déclare Prithwis Dutta, responsable produit contrôle des coûts chez Snowflake. « Il y a les ressources de calcul, le stockage et les coûts liés aux transferts de données par le réseau ».

Sur Snowflake, les primitives de calcul sont normalisées sous forme de crédits. « La première d’entre elles correspond aux entrepôts virtuels (virtual warehouse). Il s’agit d’un maillage de machines virtuelles qui vous permet d’exécuter vos requêtes. C’est ce qui représente la majorité de vos coûts sur Snowflake », indique-t-il.

Ensuite, viennent s’ajouter des fonctions serverless. « Celles-ci s’exécutent en dehors de votre entrepôt. Elles correspondent à des services d’accélération, de requêtes, de clustering automatique, de recherche, d’optimisation, de réplication, etc. », explique le product manager.

Snowflake a récemment ajouté deux éléments. Avec Snowpark Container Services, entré en disponibilité générale la semaine dernière, il propose un service de conteneurisation entièrement managée pour exécuter certaines charges de travail d’IA, des services ou applications tierces. Les services d’IA (AI Services) correspondent aux LLM Functions, qui sont des appels API vers des espaces multitenant où résident de grands modèles de langage accessibles par les clients.

« Enfin, par souci d’exhaustivité, nous disposons d’une quantité subsidiaire de “services cloud” : le calcul de requêtes, des commandes d’affichage, des opérations sur les métadonnées sont répertoriés ici. C’est très rare qu’ils apparaissent sur votre facture, mais s’ils dépassent 10 % de vos opérations de calcul, ils seront inscrits noir sur blanc », précise Prithwis Dutta.

Le stockage et le transfert de données sont mesurés en téraoctets. En matière de stockage, l’éditeur dispose de portions standards et compressées. « Les données sont compressées par un facteur sept », signale le responsable produit. Quant aux transferts, il s’agit des données qui transitent en dehors de Snowflake. « Cela correspond aux métriques que les fournisseurs cloud nous donnent et nous répercutons ces coûts sur nos utilisateurs ».