Snowflake veut abstraire davantage l’accès aux ressources de calcul

Snowflake ne semble pas le plus rapide pour se doter de fonctions d’IA agentique. En revanche, il continue d’étoffer ses capacités clés. Celles que tous ses clients utilisent.

Ainsi, les entrepôts virtuels Standard Warehouse Generation 2 entrent en disponibilité générale sur AWS (us-west-2 Oregon, eu-central-1 Francfort) et Azure (East US 2 Virginie, West Europe Pays-Bas). Ses entrepôts de deuxième génération s’appuient sur des équipements plus récents et des optimisations logicielles. Ils doubleraient la vitesse des requêtes Delete, Merge, Update et Table Scan. Ces bénéfices ne paraissent pas se vérifier avec toutes les tailles d’instance. Des tests indépendants évoquent des gains moyens compris entre 30 % et 40 %. Cela permettrait de compenser le prix unitaire par heure, légèrement plus élevé.

Adaptive Compute et Warehouses : un nouveau mode de gestion des ressources de calcul En parallèle, Snowflake a présenté en préversion privée Adaptive Compute et les Adaptive Warehouses qui ajoutent une couche d’abstraction supplémentaire dans le contrôle des ressources. « Le modèle de séparation du calcul du stockage dont nous sommes l’un des pionniers a prouvé son efficacité », déclare Christian Kleinerman, vice-président exécutif du produit chez Snowflake. « Mais nous avons également appris qu’à grande échelle et pour de nombreux clients, l’effort et le processus de décision consistant à déterminer quelles requêtes vont à quel cluster de calcul et quelle est la bonne taille du cluster, affectent la facilité d’utilisation et le coût d’exploitation de la plateforme ». Les calculs et les entrepôts « adaptatifs » correspondent, selon le dirigeant, à une « évolution de ce modèle » de séparation des charges de travail. « Les clients définiront un jeu de règles, par exemple la durée maximale d’une requête suivant son type et notre plateforme décidera quelles ressources de calcul sont nécessaires pour l’exécuter, sans avoir à spécifier la taille ou le nombre de clusters », informe Christian Kleinerman. Par cette optimisation de l’allocation des requêtes, Snowflake entend ajuster le rapport performance-prix de son offre. « Nous faisons également en sorte d’améliorer la gestion des ressources déjà utilisées par les clients », avance le dirigeant. Il faudra faire confiance dans le système de Snowflake pour éteindre et relancer sans interversions les objets Adaptive Compute. Concernant les entrepôts adaptatifs, la sélection du cluster sera automatiquement effectuée dans un pool de ressources alloué à un compte client. L'administrateur spécifie le nombre maximal de crédits par heure et la taille limite (xSmall, Small, Medium, etc.) de l’entrepôt virtuel. Le fournisseur assure que ses clients pourront toujours utiliser le volet FinOps de la plateforme (Budget) pour contrôler les coûts. Pfizer teste déjà cette solution d’allocation des ressources qui n’affectent pas (encore) le modèle tarifaire pratiqué par Snowflake. Pfizer observerait un gain de 32 % de vitesse d’exécution des requêtes les plus complexes, la suppression de leur mise en attente et une diminution significative de l’effet « voisin bruyant » lors des pics de charges de travail concurrentes. Justement, pour tous les clients, Snowflake dit avoir amélioré l’observabilité de l’ingestion de données dans les tables et ajoute la prise en charge des traces liées aux requêtes SQL issues de procédures stockées. Il est également possible de consulter les logs, les traces et les métriques dédiées aux applications lancées à travers Snowpark Container Services. Sur le volet FinOps, en préversion publique, un algorithme de détection d’anomalie notifie les pics de consommation jugés anormaux. Il était auparavant intégré dans un package Streamlit, mais l’éditeur vient de terminer son infusion dans l’interface de gestion des coûts. Des labels, bientôt en disponibilité générale, permettront de fixer des limites de ressources, tandis que l’explorateur de performance est accessible. Les indicateurs sur les requêtes et les lots de requêtes entrent en préversion privée.